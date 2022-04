Meteo Pasqua e Pasquetta: sole prevalente, ma il forte vento rischia di rovinare le grigliate Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Si va verso due giornate col bel tempo, ma fresco e ventoso su gran parte d’Italia, specialmente a Centro Sud. Rischio temporali in Calabria e Sicilia.

A cura di Biagio Chiariello

Condizioni soleggiate, ma temperature in discesa e rischio vento forte. Sono gli ingredienti del meteo dei giorni di Pasqua e Pasquetta. Oggi, sabato santo, l’alta pressione comincerà infatti a ritirarsi dall’Italia, con l'arrivo di due diverse perturbazioni che porteranno ad un aumento dell’instabilità al Nordest e all’estremo Sud: una depressione (la perturbazione numero 4 di aprile) scivolerà infatti sui mari a sud dell'Italia, mentre un fronte freddo (perturbazione numero 5 del mese) toccherà le regioni nord-orientali del Paese. Inesorabile il calo delle temperature. In compenso saranno Feste Pasquali in prevalenza soleggiate.

Calo delle temperature

Secondo quanto spiegano gli esperti de IlMeteo.it tra oggi sabato 16 e domani domenica 17 è previsto un abbassamento delle temperature fino a 10°. "Dopo una parentesi simil estiva e massime fino a 27°C – afferma – avremo un netto calo delle temperature nel periodo pasquale, seppur con prevalenza di sole. Nelle prossime ore raggiungeremo l'apice del caldo con valori tipici di maggio, poi gradualmente dalla Santa Pasqua le temperature si riporteranno intorno alle medie di marzo: un passo indietro di due mesi".

Meteo Pasqua 17 aprile 2022

Nella giornata di domenica 17 aprile vedremo tempo stabile e soleggiato al Centro-Nord, ma con venti tesi settentrionali. Temperature massime ovunque sotto i 20 gradi e comprese mediamente tra 11 e 19 gradi. Andrà peggio al Sud e sulla Sicilia con piogge sparse, più probabili ed intense tra Calabria e Sicilia. Nel corso del pomeriggio il clima si farà via via più ventoso e più freddo rispetto ai valori attuali pienamente primaverili ovunque.

Meteo di Pasquetta 18 aprile 2022

Nel giorno del Lunedì dell'Angelo, 18 aprile, il minimo di bassa pressione tenderà a spostarsi verso la Grecia: le correnti gireranno da Maestrale su buona parte delle regioni centro-meridionali con raffiche intense, in particolare su medio e basso Adriatico, Ionio e Sicilia, con punte fino a 80 km/h. Giornata comunque soleggiato al Nord, ma anche al Centro e al Sud eccetto che in Calabria e Sicilia dove saranno possibili residui piovaschi soprattutto in mattinata. Dal pomeriggio, l'alta pressione tornerà anche su queste zone e le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente.