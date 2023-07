Meteo, ondata di caldo domani 9 luglio in Italia: allerta con bollettino arancione in 9 città Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di caldo in Italia previste per domani, domenica 9 luglio. Bollino arancione per Firenze, Roma e Frosinone, Palermo e Viterbo, Torino e Rieti, Perugia e Bolzano.

A cura di Biagio Chiariello

Nuova ondata di calore domani, domenica 9 luglio, sull'Italia. Come si evince dal bollettino del Ministero della Salute le temperature aumenteranno su tutta l'Italia e in almeno 9 città è previsto un bollino di colore arancione, mentre per 17 è stato diramato il bollino giallo.

Da ormai qualche settimana è ripartita l’attività estiva del ‘Piano caldo' e sono tornati i bollettini sulle ondate di caldo elaborati dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute.

Vengono pubblicati, come ogni anno, dal lunedì al venerdì, offrendo una rilevazione delle temperature nelle maggiori città italiane, contraddistinte da bollini di colore diverso, in base al livello di rischio legato alle ondate di calore.

Dove farà più caldo domani, le città da bollino arancione

Sarà un weekend infuocato in tutta Italia, previsioni meteo con temperature in aumento da Nord a Sud a causa dell’anticiclone africano che, dal Sahara, si sta avvicinando verso il Mediterraneo.

Barometro in evidente risalita con valori anche di 6 gradi al di sopra delle medie nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole; al Nord, oltre ad un sensibile rialzo termico, il clima si farà più afoso.

Si toccheranno punte di 35-36 gradi in città come Bologna, Padova, Milano, fino a 36-37 gradi come a Roma e Firenze mentre al Sud si supereranno di poco i 40 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Allerta caldo, bollino arancione in 9 città il 9 luglio: l’elenco

Tornano dunque salire le temperature. Domani 9 luglio, su 27 città italiane soggette a monitoraggio, Bari sarà l'unica ‘città verde', 17 quelle invece quelle in giallo.

Bollino arancione per Firenze, Roma e Frosinone (entrambe con 37 gradi di temperatura massima percepita), Palermo e Viterbo (36), Torino e Rieti (35), Perugia (34) e Bolzano (33).

Le previsioni meteo per domani 9 luglio

Tempo soleggiato su tutta l'Italia, con quasi totale assenza di nuvole al Centro-Sud, coste e pianure del Nord. Qualche nuvola invece nel pomeriggio sulle zone alpine ma con basso rischio di fenomeni; non esclusi brevi temporali.

L’anticiclone africano Cerbero farà aumentar il caldo con temperature in rialzo sai nei valori minimi, che in quelli massimi e sensibilmente sopra le medie stagionali; massime pomeridiane che da nord a sud toccheranno diffusamente valori intorno ai 35 gradi ma con punte vicine ai 40 in Sicilia e soprattutto in Sardegna dove si potranno anche superare.