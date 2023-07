Ondata di calore in Lazio, bollino arancione su Roma per allerta caldo l’8 e il 9 luglio 2023 Fine settimana con temperature elevate su tutta la regione Lazio: bollino arancione per allerta caldo su tutti i capoluoghi di provincia domenica 9 luglio, giallo solo a Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Nuove ondate di calore sulla regione Lazio: le temperature sono sempre più alte e in alcune province è già scattato l'allarme. Domenica da bollino arancione su quasi tutti i capoluoghi di provincia del Lazio, fatta eccezione per Latina, dove l'allerta calore si attesta sul bollino giallo da venerdì a domenica. Diversamente, si attende caldo soffocante su Frosinone, Rieti, Viterbo e Roma dove, il bollino arancione è previsto già dalla giornata di sabato 8 luglio.

Allerta caldo in Lazio: le città con bollini gialli e arancioni

La giornata più mite di questo fine settimana è oggi, venerdì 7 luglio 2023: se a Rieti e Viterbo il caldo si presenta con bollino verde, nelle altre città è contrassegnato dal bollino giallo. Nella giornata di sabato, il giallo raggiunge anche le due province più fresche nella giornata di oggi, fino ad arrivare a domenica, dove la fa da padrone il bollino arancione. Temperature alte e allerta di livello 2 per Viterbo, Rieti, Frosinone e Roma. Attenzione, però, sulla capitale il bollino arancione è presente già da sabato 8 luglio.

Le ondate di calore: cosa fare se c'è il bollino arancione

Quello dei bollettini sulle ondate di calore è un servizio offerto dal ministero della Salute da maggio a settembre. Ogni tre giorni, nella stagione più calda, vengono indicate le città in cui le alte temperature possono mettere a rischio la salute, soprattutto nelle fasce di popolazioni più fragili. Si tratta, ad esempio, di bambini, anziani, malati cronici o donne incinte.

In questo caso, il bollettino di criticità arancione suggerisce di non esporsi al caldo o al sole diretto nelle ore più calde della giornata, fra le ore 11 e le 18 e di evitare le zone particolarmente trafficate; di bagnarsi spesso con acqua fresca e assicurare che gli spazi in cui ci si trova godano di una ventilazione naturale. Seguono consigli dall'alimentazione all'assunzione di acqua, dalla protezione della pelle con creme solari, occhiali da sole, cappelli e indumenti leggeri.

E se è vero che siamo destinati ad un'estate sempre più calda, forse dovremmo ricordarci di seguire più spesso questi accorgimenti.