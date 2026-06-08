Maltempo, allerta meteo gialla domani 9 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite

Allerta meteo gialla domani martedì 9 giugno in alcune aree di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige per rischio temporali. Attesi rovesci e locali fenomeni intensi soprattutto su Alpi e Prealpi, mentre sul resto d’Italia continuerà a prevalere il caldo con condizioni generalmente stabili e soleggiate.

Situazione tipicamente estiva su gran parte dell'Italia domani, martedì 9 giugno, ma con un quadro meteorologico che resterà in parte instabile soprattutto sulle regioni settentrionali. L’alta pressione di matrice africana continuerà infatti a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato su Centro, Sud e Isole, mentre al Nord l’avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà un aumento dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi, in particolare su Alpi e Prealpi.

In questo contesto la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su diverse aree del Nord Italia – Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia nello specifico – dove non si escludono fenomeni anche intensi nel corso della giornata.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Per la giornata di domani martedì 9 giugno 2026 il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali su alcune aree di Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. In Lombardia sono interessati Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna e Laghi e Prealpi Varesine. In Trentino-Alto Adige l’allerta riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre in Veneto le zone coinvolte sono le Dolomiti occidentali (Agordino, Zoldano, alta Val Boite) e le Dolomiti orientali (Cadore e Comelico).

Per la Provincia Autonoma di Bolzano è stata inoltre valutata un’allerta gialla per rischio idrogeologico, legata alla possibilità che le precipitazioni possano generare criticità locali lungo versanti e corsi d’acqua minori.

Questa la situazione delle allerte meteo per domani, 9 giugno:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Le allerte meteo di martedì 9 giugno

Piogge e temporali a Nord, sole nel resto dell'Italia: le previsioni meteo per domani

Nel dettaglio, la giornata di martedì 9 giugno si aprirà con nuvolosità diffusa su Alpi e pianure del Nord, accompagnata da isolati rovesci e temporali soprattutto sui settori alpini centrali e orientali. Nel resto del Paese prevarrà invece il bel tempo. Nel pomeriggio si assisterà a un’alternanza tra sole e nubi al Nord, con sviluppo di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi e locali sconfinamenti sulle pianure del Veneto, mentre al Centro-Sud il tempo resterà in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche addensamento sull’Appennino meridionale con isolati acquazzoni in Calabria.

In serata i fenomeni temporaleschi tenderanno a intensificarsi tra Lombardia e Venezie. Le temperature massime saranno in lieve calo al Nord, mentre resteranno stazionarie o in ulteriore aumento al Centro-Sud, con valori generalmente compresi tra 25 e 32 gradi e punte fino a 33-34 gradi sulle Isole maggiori. I venti si manterranno deboli.