Meteo, ondata di caldo domani 14 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 10 città Continua il caldo africano in Italia, domani venerdì 14 luglio bollino rosso in 10 città: l’elenco e le previsioni meteo.

A cura di Biagio Chiariello

Domani 14 luglio sarà ancora il gran caldo a farla da padrone sull'Italia nonostante i forti temporali che nella notte hanno colpito alcune zone della Lombardia: così come ieri saranno 10 le città da bollino rosso segnalata dal Ministero della Salute nel suo bollettino sulle ondate di calore.

Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo saranno le città dove la sensazione di caldo sarà maggiore.

Dove farà più caldo domani, le città da bollino rosso

Saranno dunque dieci le città da bollino rosso domani secondo il ministero della Salute. Si tratta, dunque, di Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Campobasso, Pescara, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

L'allerta di livello 3 – ricorda il ministero – indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo di anziani e bambini.

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 14 città il 14 luglio: l’elenco

I bollini arancioni, che indicano il massimo livello di rischio solo per la popolazione più fragili (anziani, bambini e portatori di malattie croniche), sono invece sei: Bari, Catania, Cagliari, Civitavecchia, Messina e Palermo.

Quindi bollino giallo domani 14 luglio in ben 8 città: Trieste, Reggio Calabria, Napoli, Milano, Genova, Bolzano, Brescia e Ancona. "Questo livello – si legge sul sito del Ministero – non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute".

Saranno invece tre le città più ‘fortunate', quelle dove il caldo farà sentire meno la sua morsa: Torino, Verona e Venezia.

Le previsioni meteo per domani 14 luglio

Come viste nelle ultime ore la zona settentrionale del Paese ha registrato una temporanea attenuazione del caldo, con temporali causati dal passaggio della coda di una perturbazione atlantica.

Al Centro-Sud e sulle isole invece l’Anticiclone africano continuerà ad essere il protagonista, così come anche il caldo opprimente di questi giorni. Picchi prossimi ai 40 gradi. Temperature più contenute al Nord: valori vicini alla norma, al più leggermente sopra e intorno ai 30 gradi, ma con punte di 33-35 in pianura.