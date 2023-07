Meteo, ondata di caldo domani 13 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 10 città Ben 10 le città da bollino rosse per le ondate di calore domani, giovedì 13 luglio. Ecco l’elenco.

A cura di Biagio Chiariello

Aumenta la morsa del caldo sull'Italia. E continuano ad aumentare le città con il bollino rosso del Ministero della Salute nel suo bollettino sulle ondate di calore: agli 8 capoluoghi di provincia di oggi (Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo), si aggiungeranno, domani 13 luglio anche Campobasso e Pescara, portando a 10 i bollini rossi.

Dove farà più caldo domani, le città da bollino rosso

Sono dunque dieci le città da bollino rosso domani secondo il ministero della Salute. Si tratta di: Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Campobasso, Pescara, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

L'allerta di livello 3 indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 16 città il 12 luglio: l’elenco

In calo invece i bollini arancioni, che indicano il massimo livello di rischio solo per la popolazione più fragili (anziani, bambini e portatori di malattie croniche): saranno solo due domani (Catania e Messina).

Quindi bollino giallo domani 13 luglio in ben 13 città: Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Venezia, Trieste, Torino. "Questo livello – si legge sul sito del Ministero – non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”.

A respirare ‘grazie' al maltempo in arrivo al Nord, quindi bollino verde (nessun rischio per tutta la popolazione), solo un città: Verona.

Le previsioni meteo per domani 13 luglio

Altra giornata molto calda quella di domani, ma con un temporanea attenuazione almeno sul Nord Italia, associata ad una fase meteo instabile per il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. Quindi rischio rovesci o temporali, soprattutto al Nord-Est, nella prima parte della giornata anche tra Liguria e Lombardia.

Al Sud e sulla Sicilia tempo soleggiato con cielo sereno. Possibili piogge anche a ridosso dell’Appennino tra il nord della Toscana e il nord delle Marche.

Temperature massime in calo al Nord con valori che non dovrebbero superare i 32-33 gradi; caldo intenso al Centro-Sud con le temperature più elevate sulle regioni centrali adriatiche, su quelle meridionali e sulle Isole dove si potranno raggiungere valori prossimi ai 40 gradi e anche oltre in Sardegna.