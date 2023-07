Meteo, ondata di caldo domani 12 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 8 città Le ondate di calore non danno tregua. Domani, mercoledì 12 luglio, sarà allerta di livello 3, ovvero da bollino rosso, in otto città italiane. L’elenco.

A cura di Susanna Picone

Otto città da bollino rosso anche domani, altre 5 da bollino arancione: le ondate di calore non danno tregua all’Italia, e anche per domani, mercoledì 12 luglio, il ministero della Salute ha diffuso un bollettino sul caldo con allerta fino a livello 3 per alcune zone della penisola.

Dove farà più caldo domani, le città da bollino rosso

Sono otto le città da bollino rosso domani secondo il ministero della Salute. Si tratta di: Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Viterbo. L'allerta di livello 3 indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 19 città il 12 luglio: l’elenco

Allerta di livello 2 (bollino arancione) domani in 5 città: sono Ancona, Bari, Campobasso, Pescara e Trieste. L'allerta di livello 2 indica "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Infine, bollino giallo domani in altre 14 città: Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Verona. "Questo livello – si legge sul sito del ministero – non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”.

Le previsioni meteo per domani 12 luglio

L'anticiclone africano Cerbero surriscalda l'Italia. Per la giornata di domani, secondo le previsioni meteo, previste veloci precipitazioni sui settori alpini al mattino, su queste zone arriveranno poi temporali forti nel corso del pomeriggio. Sul resto d’Italia il sole sarà prevalente e cocente. In ulteriore crescita le temperature. Quelle percepite domani faranno registrare picchi di 39 gradi a Bologna e Firenze; 38 a Ancona e Latina; 37 a Bari, Frosinone, Messina, Pescara e Roma.