Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 13 luglio per temporali: le regioni a rischio Ancora maltempo sul Nord Italia: la Protezione civile ha per questo diramato un avviso di allerta meteo arancione su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla per temporali su altre 6 regioni per domani, giovedì 13 luglio. Ecco l’elenco aggiornato.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo sul Nord Italia: secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 13 luglio, sono attesi temporali anche di forte intensità su alcune regioni settentrionali per le quali anche la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo.

Come si legge sul sito ufficiale del Dipartimento, nello specifico è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio temporali sulla Lombardia e allerta meteo gialla per rischio idraulico sul Trentino Alto Adige, per rischio temporali su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto e per rischio idrogeologico su Lombardia e Trentino.

Allerta meteo arancione per rischio temporali domani in Lombardia

Un avviso di allerta meteo arancione per rischio temporali è stata diramata dalla Protezione civile su alcuni settori della Lombardia. Ecco, di seguito, l'elenco: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Allerta gialla in 7 regioni giovedì 13 luglio

Sono invece 7 le regione per le quali è stata diramata allerta meteo gialla. Di seguito, l'elenco dei settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Pianura settentrionale;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Le previsioni meteo di domani 13 luglio

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 13 luglio, l'Italia sarà letteralmente divisa in due: al Nord ci sarà tempo instabile con alto rischio di rovesci o temporali, soprattutto al Nord-Est, nella prima parte della giornata anche tra Liguria e Lombardia. Al Sud e in alcune zone del centro, invece, continua l'ondata di caldo, con ben 10 città da bollino rosso: si potranno raggiungere valori prossimi ai 40 gradi e anche oltre in Sardegna.