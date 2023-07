Forti temporali sulla Lombardia: strade allagate e paesi rimasti senza corrente Un forte temporale si è abbattuto sulla Lombardia dall’alba di oggi mercoledì 12 luglio: nel Comasco paesi rimasti senza corrente.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Instagram

Nella giornata di ieri martedì 11 luglio la protezione civile aveva annunciato l'allerta arancione in Lombardia a causa di fortissimi temporali. Alla fine il maltempo si è abbattuto sulla regione dall'alba di oggi mercoledì 12 luglio. Tra le province più colpite Como, Varese e Monza: qui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco a causa dei danni provocati dal vento e dalla grandine. In alcuni paesi del comasco è saltata per ore la corrente elettrica: sempre in queste zone il forte temporale ha sradicato alberi che sono poi caduti sulle strade.

Articolo in aggiornamento