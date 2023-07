Allerta meteo gialla sulla Lombardia: oggi e domani ritornano i forti temporali La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio temporali in tutta la Lombardia, sopratutto su Alpi e Prealpi, per la serata di oggi mercoledì 19 luglio fino alla mattina di domani 20 luglio.

A cura di Giorgia Venturini

In arrivo forti temporali verso la serata di oggi mercoledì 19 luglio tanto che la Protezione civile ha emesso un'allerta gialla rischio temporali in tutta la Lombardia, sopratutto su Alpi e Prealpi. In nottata le piogge potrebbero arrivare anche in pianura. Nelle prime ore di domani 20 luglio saranno possibili residui rovesci e temporali su Prealpi e Pianura Centro-Orientale. Con il passare delle ore però andranno in diminuzione.

Nel dettaglio, nella giornata di oggi mercoledì 19 luglio si conferma una moderata probabilità di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi: i primi temporali saranno in forma isolata e, verso sera, sempre più diffusi specie sui settori orientali, con possibile coinvolgimento di parte della pianura entro la successiva nottata.

Anche nelle prime ore di domani 20 luglio alcuni temporali potranno abbattersi su pianura e Prealpi: come spiega la protezione civile "saranno possibili, specie nel pomeriggio, locali rovesci e temporali di debole o moderata intensità". Nella serata di domani saranno attesi anche locali rinforzi di vento da Nord e da Est anche in pianura: le raffiche di vento potranno raggiungere anche i 35-45 km/h.