Meteo: oggi allerta arancione e scuole chiuse in Toscana, maltempo anche in Emilia Romagna e Lombardia Allerta meteo arancione oggi in Toscana per temporali fino alla mezzanotte di lunedì 5 maggio. Molte scuole sono chiuse in Provincia di Massa Carrara. "Prestiamo massima attenzione" fa sapere il governatore Giani. Allerta arancione anche su settori di Lombardia ed Emilia-Romagna e gialla in undici regioni.

A cura di Antonio Palma

Un’ondata di maltempo sta interessando il centro nord dell’Italia da alcune ore con nubifragi e forti temporali che nel corso della giornata di oggi, lunedì 5 maggio diventeranno sempre più intensi con rischio grandinate e accumuli consistenti al suolo. La Protezione civile ha valutato un’allerta meteo arancione per temporali in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia e molti comuni toscani hanno deciso di tenere le scuole chiuse oggi lunedì 5 maggio a causa del maltempo.

Allerta meteo sull'Italia, undici regioni interessate

Tutta colpa dell'arrivo di correnti fredde e instabili in discesa dall’Europa centrale verso il Mediterraneo che portano tempo molto instabile e attività temporalesca sulle regioni centro-settentrionali. Oggi previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, in estensione all’Umbria e ai settori settentrionali di Marche e Lazio. Le piogge si intensificheranno dal pomeriggio sera precipitazioni anche su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Per questo valutata allerta arancione su settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e su parte di Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio.

Allerta massima in Toscana e scuole chiuse in Provincia di Massa Carrara

Le piogge insistenti colpiranno anche l’Appennino Tosco-Romagnolo, l’Umbria e le Marche settentrionali con accumuli che potrebbero superare i 100 mm, con possibili allagamenti stradali e innalzamento dei livelli nei fiumi. Per questo in Toscana l’allerta è massima. Sulla regione l'allerta arancione è in vigore fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 5 maggio. “Prestiamo massima attenzione, il sistema di Protezione Civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità”, fa sapere il presidente Giani.

A Firenze un'ordinanza del Comune prevede, dalle 8 alle 24, la chiusura di parchi e giardini e raccomanda “ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili”. Molte scuole sono chiuse in Provincia di Massa Carrara per maltempo. Diversi i sindaci infatti hanno emesso ordinanza di chiusura di tutti gli istituti di ordine e grado sui loro territori. Ecco l’elenco:

Aulla

Bagnone

Carrara

Fivizzano

Fosdinovo

Licciana

Nardi

Pontremoli

Villafranca in Lunigiana