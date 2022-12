Meteo Natale, previsioni di Giulicci: “Caldo primaverile, fino a +7 gradi con l’anticiclone africano” Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: le tendenze per Natale 2022 e Capodanno 2023. “Clima primaverile con l’anticiclone africano, soprattutto al Centro Sud. Ma poi cambia tutto”.

A cura di Ida Artiaco

Quello che sta per arrivare sarà un Natale atipico dal punto di vista climatico: il passaggio, l'ennesimo di questo 2022, dell'anticiclone africano farà alzare le temperature al punto da avere un clima primaverile, soprattutto al Centro Sud.

È questa in sintesi la previsione meteo per i prossimi giorni di festa del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato cosa dovremo aspettarci dal punto di vista climatico il prossimo Natale, che sarà più "primaverile" che "invernale", per via delle temperature ben al di sopra della media stagionale.

Previsioni meteo Natale 2022, arriva l'anticiclone dal 25 al 27 dicembre

Secondo l'esperto, da oggi fino alla vigilia di Capodanno, ci saranno tre diverse fasi. "La prima è quella in corso – ha detto Giuliacci -. Fa freddo soprattutto al Centro Nord mentre al Sud le temperature sono più tiepide. Avremo qualche pioggia domani, martedì 20 dicembre, sulla Liguria, mercoledì 21 su Liguria, Umbria e Veneto e il 23 sulla Toscana. Sul resto della Penisola il tempo sarà bello, con temperature massimo nelle regioni settentrionali comprese tra 5 e 8 gradi e in quelle meridionali tra u 13 e 15″.

L'antivigilia di Natale aprirà la seconda fase climatica di questo periodo di festa caratterizzata dal ritorno dell'anticiclone africano.

"Le temperature saranno in brusca risalita – ha spiegato -, prevarrà il bel tempo a parte che sulla Liguria, dove sarà nuvoloso. Tra il 23 e il 27 ci saranno +6/7 gradi ovunque, con massime al Sud tra 15 e 17 gradi. È una vera e propria fase primaverile. Andrà bene per coloro che vorranno spostarsi ma attenzione in questa fase alla nebbia, soprattutto di notte e al mattino".

Maltempo con pioggia e neve a Capodanno 2023

La terza fase arriverà poco prima di Capodanno, quando ci sarà una nuova inversione di rotta. "Intorno al 31 dicembre ritornerà il freddo atlantico con temperature in calo di 5/6 gradi ovunque. Non solo ci sarà di nuovo freddo, ma anche la pioggia, soprattutto al Centro Sud, e la neve, in particolare sul versante adriatico dell'Appennino centro meridionale perché i venti freddi arrivano dai Balcani questa volta", ha concluso Giuliacci.