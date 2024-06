video suggerito

Meteo instabile ancora per poco, dalla prossima settimana arriva il caldo africano: tendenza e previsioni Durerà ancora per poco la fase di forte instabilità che ha caratterizzato il meteo in Italia negli ultimi giorni. Già da oggi, venerdì 14 giugno, il tempo tornerà in linea con il periodo, con massime comprese tra i 24 e i 30 gradi. Dalla prossima settimana attesa un'ondata di caldo causato dal rinforzo dell'anticiclone africano.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Dovrebbe durare ancora per poco la fase di forte instabilità che nelle ultime settimane ha caratterizzato il meteo in Italia. Ancora poche ore e il tempo tornerà più in linea con le caratteristiche del periodo, con massime comprese tra i 24 e i 30 gradi. Anche se dalla prossima settimana si prospetta il ritorno del caldo africano.

Nelle scorse ore ancora acquazzoni forti sul Nord-Est e verso le regioni centrali. Al Centro, in particolare, tuoni, fulmini e grandinate tra le zone interne della Toscana, l'Umbria, le Marche e il versante adriatico. Ma già dalla giornata di oggi, venerdì 14 giugno, è atteso un deciso cambio di tendenza.

Meteo, sole e temperature calde nel weekend: le previsioni

Da venerdì, infatti, il tempo tornerà a essere soleggiato ovunque ma non caldo, con poca umidità e senza condizioni troppo afose. Durante il weekend invece tornerà lo spettro dell'Anticiclone Africano pronto a tornare sull'Italia. Il fine settimana, quello che segna la metà di un giugno sarà buono, con temperature in leggero aumento.

Le nubi e i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto nella giornata di sabato 15 giugno quando in serata qualche fenomeno potrebbe anche sconfinare sulle vicine pianure del Nord-Ovest. Il Centro-Sud vedrà una giornata di sabato soleggiata mentre domenica transiterà un debole sistema nuvoloso che potrebbe anche portare qualche pioggia tra la Sardegna e il Sud Italia; questa evoluzione resta ancora incerta.

Le temperature, dopo il calo di venerdì, torneranno ad aumentare nelle regioni centro-meridionali portandosi intorno ai 30 gradi ma fino a 35 in Sardegna, Sicilia e Calabria. Al Nord il rialzo sarà più contenuto e comunque più evidente nella giornata di domenica 16.

La tendenza della prossima settimana, atteso il ritorno del caldo con l'anticiclone africano

L’inizio di settimana vedrà il probabile rinforzo dell’Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull’Italia con tempo quasi ovunque stabile e soleggiato e con caldo in ulteriore aumento.

I valori massimi saranno anche oltre i 35 gradi nelle aree interne del Centro-Sud fino a sfiorare i 40 in Sardegna e Sicilia. Il clima diventerà quindi estivo anche al Nord, dopo tanti i giorni di maltempo, dove le massime oscilleranno intorno ai 30 gradi con valori vicini ai 35 nel Nordest.