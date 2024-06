Maltempo Marche, violenta grandinata a Porto Sant’Elpidio: le strade diventano un fiume di ghiaccio La violenta grandinata a Porto Sant’Elpidio, causata dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche, ha trasformato le strade in fiumi di ghiaccio, creando disagi alla circolazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulle Marche con forti temporali e grandinate che hanno trasformato le strade in fiumi di ghiaccio, come fosse neve. La più colpita è stata sicuramente Porto Sant'Elpidio.

La grandinata è stata passeggera – circa una decina di minuti, intorno alle 14.30 – ma ha provocato non pochi disagi per gli automobilisti, come si vede dalle immagini del video.

Al momento non sono stati segnalati danni importanti, per quanto molte strade siano diventate praticamente impraticabili: le più colpite risultano per il momento via XX Settembre, via San Francesco d’Assisi, lungomare centro. In diverse abitazioni si segnalano allagamenti.

Segnalati anche forti rallentamenti lungo l'A14 nel tratto compreso tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio, in entrambi i sensi di marcia.

Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha riunito il Coc, il Centro operativo comunale, con la protezione civile, supportati dalla Polizia locale. Impegnati Protezione civile, operai del Comune, l’Ufficio tecnico, volontari, Vigili del fuoco, la Sala operativa della Regione, la Prefettura.

Abbiamo avuto nell'ultima ora precipitazioni molto violente, il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo e sono in contatto con la Protezione civile regionale. Invito ad evitare spostamenti se non strettamente necessario, stiamo lavorando per riportare prima possibile la situazione alla normalità", così in una nota il sindaco di Porto Sant'Elpidio.

"Una grandinata copiosa senza precedenti", l'ha definita il vicesindaco di Porto Sant'Elpidio, Andrea Balestrieri. "La protezione civile è già al lavoro così come tutte le forze dell'ordine. Evitiamo spostamenti in questi minuti. Abbiamo chiesto anche rinforzi a livello regionale", ha aggiunto Balestrieri.