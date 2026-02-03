Attualità
video suggerito
video suggerito

Meteo, inizio febbraio con pioggia e neve per una nuova ondata di freddo polare: le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Inizio del mese di febbraio con 4 perturbazioni in arrivo sull’Italia che tra il 3 e il 10 febbraio porteranno pioggia e neve su gran parte del Paese. Le regioni del Nord Ovest le più colpite”.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
Intervista a Mario Giuliacci
meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Inizio di febbraio bagnato e freddo, con l'arrivo di ben quattro perturbazioni da oggi, martedì 3 febbraio, fino al prossimo martedì 10, che porteranno pioggia e, soprattutto al Centro Nord, pioggia e neve.

Sono queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il meteo dei prossimi giorni, quando sull'Italia arriveranno di nuovo pioggia, freddo e neve dopo la breve pausa dello scorso weekend. "L'evento più interessante di questo inverno è la piovosità ed anche nei prossimi giorni 10 giorni avremo piogge quasi tutti i giorni, seppur non simultaneamente. Addirittura, entro il 10 febbraio ci saranno ben 4 perturbazioni: la prima è già arrivata ieri sera sulle regioni di Nord Ovest, un'altra arriverà giovedì, una terza sabato e una quarta lunedì 9 febbraio", ha precisato l'esperto.

Quattro perturbazioni fino al 10 febbraio: le regioni più colpite dalla pioggia

Per quanto riguarda la pioggia, Giuliacci ha spiegato che "già da ieri, lunedì 2 febbraio, sulle regioni di Nord Ovest abbiamo avuto i primi rovesci complice la prima perturbazione in arrivo sul nostro Paese, la quale oggi, martedì 3 febbraio, porterà piogge al Centro Nord e sulla Sardegna, mercoledì su tutta Italia. Giovedì 5 febbraio la seconda perturbazione porterà piogge sempre su Nord Ovest, Toscana, Campania e Sardegna e poi di nuovo venerdì 6 piogge ovunque, abbandonati su Campania e Calabria tirrenica".

Leggi anche
Candelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neve

Sabato 8 febbraio con l'arrivo della terza perturbazione "piogge al Sud e levante ligure fino a domenica. Infine, lunedì 9 febbraio arriverà la quarta perturbazione con piogge a Nord Ovest, sulle regioni tirreniche e Sardegna", ha aggiunto l'esperto.

Nuova fase fredda sull'Italia: quando arriverà e dove nevicherà

Non mancherà la neve, secondo Giuliacci, soprattutto al nord, "dove le temperature sono ancora invernali, mentre al Centro Sud restano più autunnali, nel senso che sono non proprio da freddo. Pertanto, nevicherà oggi e domani e poi venerdì su tutte le regioni alpine fino a quote molto basse, addirittura fiocchi potrebbero comparire anche sul basso Piemonte. Poi tra il 10 e il 15 ci sarà una nuova fase fredda su tutta l'Italia, con l'arrivo di aria polare che dalla Scandinavia scivola fino ai Balcani interessando le regioni adriatiche e meridionali, con nevicate sulle alpi di confine ma anche su tutto il versante adriatico dell'Appennino".

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Gaza, “Riapre il valico di Rafah ma gli attacchi continuano e i civili muoiono”: la testimonianza
Gaza, riapre dopo un anno il valico di Rafah ma continuano gli attacchi: bimbo di 3 anni morto dopo raid Idf
Tiziana Roggio, chirurga a Gaza premiata da Mattarella: "Non sono un’eroina, per me è naturale esserci"
I palestinesi continuano a morire a Gaza: perché l'Ue non parla più di sanzioni a Israele
MSF non consegnerà a Israele la lista del suo personale a Gaza: "Non abbiamo garanzie sulla loro sicurezza"
A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views