Meteo, inizio febbraio con pioggia e neve per una nuova ondata di freddo polare: le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Inizio del mese di febbraio con 4 perturbazioni in arrivo sull’Italia che tra il 3 e il 10 febbraio porteranno pioggia e neve su gran parte del Paese. Le regioni del Nord Ovest le più colpite”.

Inizio di febbraio bagnato e freddo, con l'arrivo di ben quattro perturbazioni da oggi, martedì 3 febbraio, fino al prossimo martedì 10, che porteranno pioggia e, soprattutto al Centro Nord, pioggia e neve.

Sono queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il meteo dei prossimi giorni, quando sull'Italia arriveranno di nuovo pioggia, freddo e neve dopo la breve pausa dello scorso weekend. "L'evento più interessante di questo inverno è la piovosità ed anche nei prossimi giorni 10 giorni avremo piogge quasi tutti i giorni, seppur non simultaneamente. Addirittura, entro il 10 febbraio ci saranno ben 4 perturbazioni: la prima è già arrivata ieri sera sulle regioni di Nord Ovest, un'altra arriverà giovedì, una terza sabato e una quarta lunedì 9 febbraio", ha precisato l'esperto.

Quattro perturbazioni fino al 10 febbraio: le regioni più colpite dalla pioggia

Per quanto riguarda la pioggia, Giuliacci ha spiegato che "già da ieri, lunedì 2 febbraio, sulle regioni di Nord Ovest abbiamo avuto i primi rovesci complice la prima perturbazione in arrivo sul nostro Paese, la quale oggi, martedì 3 febbraio, porterà piogge al Centro Nord e sulla Sardegna, mercoledì su tutta Italia. Giovedì 5 febbraio la seconda perturbazione porterà piogge sempre su Nord Ovest, Toscana, Campania e Sardegna e poi di nuovo venerdì 6 piogge ovunque, abbandonati su Campania e Calabria tirrenica".

Sabato 8 febbraio con l'arrivo della terza perturbazione "piogge al Sud e levante ligure fino a domenica. Infine, lunedì 9 febbraio arriverà la quarta perturbazione con piogge a Nord Ovest, sulle regioni tirreniche e Sardegna", ha aggiunto l'esperto.

Nuova fase fredda sull'Italia: quando arriverà e dove nevicherà

Non mancherà la neve, secondo Giuliacci, soprattutto al nord, "dove le temperature sono ancora invernali, mentre al Centro Sud restano più autunnali, nel senso che sono non proprio da freddo. Pertanto, nevicherà oggi e domani e poi venerdì su tutte le regioni alpine fino a quote molto basse, addirittura fiocchi potrebbero comparire anche sul basso Piemonte. Poi tra il 10 e il 15 ci sarà una nuova fase fredda su tutta l'Italia, con l'arrivo di aria polare che dalla Scandinavia scivola fino ai Balcani interessando le regioni adriatiche e meridionali, con nevicate sulle alpi di confine ma anche su tutto il versante adriatico dell'Appennino".