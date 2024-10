video suggerito

Meteo, Halloween e Ognissanti con temperature fuori stagione e nebbia: le previsioni del weekend Le previsioni meteo del weekend sorridono a tutto il Paese, a partire da Halloween, venerdì 31 ottobre. Per il ponte di Ognissanti, sabato 1 e domenica 2 novembre, ancora sole, eccetto per pianura Padana, investita da nebbia, e isole maggiori, che vedranno piogge sparse. Stesso discorso per domenica 3. Giornata in cui le temperature caleranno, per quanto restino fuori stagione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bel tempo su gran parte del Paese nelle giornate di Halloween, Ponte di Ognissanti e 3 novembre

Bel tempo per Halloween e Ponte di Ognissanti. Da Nord a Sud, l'Italia potrà godere di un weekend soleggiato e senza precipitazioni. Uniche eccezioni Sicilia e Sardegna nelle giornate di giovedì 31 ottobre, venerdì 1 e sabato 2 novembre, in cui sono previste deboli piogge sparse, oltre a una pianura Padana nebbiosa.

L'alta pressione scaturita dall'unione tra l'anticiclone sub sahariano e quello delle Azzorre sta investendo l'Europa centrale. E sta interrompendo la scia di maltempo che ha contraddistinto la penisola nelle ultime settimane. Per questo, il fine settimana di Halloween, Ognissanti e giornata dei Morti prevede complessivamente un meteo mite, stabile, fatto di sole, ma anche di temperature fuori stagione. Un esempio sarà lo zero termico a quota 4.000 metri, come nei mesi estivi.

Meteo Halloween, le previsioni di giovedì 31 ottobre

Stando alle previsioni dell'Aeronautica Militare, giovedì 31 ottobre registra tempo stabile e soleggiato al Nord. Sia in prima mattinata sia dopo il tramonto, ci saranno anche foschie dense o nebbia in pianura Padana e nelle coste adriatiche.

Leggi anche Previsioni meteo del week end: ancora piogge e temporali intensi al nord ma temperature miti

Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso. Al massimo si formeranno foschie dense lungo le coste adriatiche e nelle vallate interne del Tirreno dopo il tramonto. Addensamenti compatti, invece, sulla Sardegna orientale, seguiti da deboli piogge sparse. Le quali si presenteranno anche in Sicilia e Calabria meridionale. Mentre il resto del Sud sarà abbracciato da cielo sereno o poco nuvoloso.

Circa le temperature medie, le minime saranno stazionarie o in lieve aumento sulle Alpi Centrali e nelle isole maggiori. Caleranno sulle Alpi Occidentali e nelle regioni tirreniche peninsulari. Stabili, invece, sul resto dell'intero Paese.

Il meteo venerdì 1 e sabato 2 novembre: nebbia in pianura Padana

Venerdì 1 novembre all'insegna di cielo poco nuvoloso, se non velato, su tutto lo stivale. Le eccezioni sono le foschie dense e successive nebbie diffuse in pianura Padana (che porteranno temperature più basse) e gli addensamenti compatti su Sicilia e Bassa Sardegna, con deboli piogge sparse.

Nella giornata di sabato 2 novembre, il meteo resta pressoché identico rispetto al giorno precedente. Cielo poco nuvoloso o velato con nebbie diffuse (in diradamento nelle ore centrali) in pianura Padana. Deboli piogge sparse in Sardegna orientale.

Previsioni meteo domenica 3 novembre: temperature in calo

Tempo stabile sulla penisola anche domenica 3 novembre. Strati bassi in pianura Padana e coste adriatiche, ancora investite da nebbie che si attenueranno soltanto nel corso delle ore centrali. Complice un aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali, le temperature previste sono in calo, sia nei valori massimi sia in quelli minimi.