Meteo, Halloween e ponte di Ognissanti con bel tempo ma temperature fredde: le previsioni di Giuliacci Come sarà il tempo a Halloween e al ponte di Ognissanti secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Anche se le temperature diminuiranno, ci sarà bel tempo".

A cura di Ida Artiaco

"Dopo la lunga fase piovosa che durerà fino a fine ottobre, arriverà il bel tempo che durerà per tutto il ponte di Ognissanti e almeno fino alla prima settimana di novembre".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi giorni, dopo l'ondata di maltempo che ha provocato alluvioni e frane al Nord e al Sud: in arrivo buone notizie per tutti coloro che hanno preso impegni per festeggiare Halloween e il ponte di Ognissanti, che quest'anno comprende tutto il primo weekend di novembre, dal momento che il primo novembre cade di venerdì.

Secondo il colonnello Giuliacci, "la situazione meteo sta peggiorando sul Nord Italia. Già da oggi, giovedì 24 ottobre, una nuova perturbazione poterà pioggia al Centro Nord, venerdì al Centro e poi alla fine del giorno anche al Nord, infine sabato e domenica ancora temporali sulle regioni centro settentrionali. Tra il 25 e il 26 ottobre ci sarà ancora maltempo. Anzi, si dovrà fare attenzione ad alcune regioni che rischiano alluvioni e altri eventi pericolosi come Alta Lombardia, Alto Piemonte, il Levante Ligure, la Toscana, l'Umbria e il Lazio".

Perché proprio queste regioni? "Al Centro Nord – ha spiegato l'esperto – ha piovuto così tanto che il suolo è zuppo fino a oltre un metro di profondità. Le nuove piogge non riescono a penetrare, scivolano sul terreno e vanno ad alimentare direttamente i torrenti, per cui è normale che se anche piove poco capitano alluvioni. Al Sud avviene il contrario: la pioggia che è caduta stenta a penetrare nel suolo perché è diventato troppo duro dopo mesi di siccità, ed anche in questo caso va a finire ad alimentare i torrenti. Così si spiega il perché di certi fenomeni".

Ma, ha concluso Giuliacci, "seppure le temperature saranno in discesa da fine mese, tra il 27 ottobre e il 3 novembre torna il bel tempo con venti prima tiepidi e poi più freddi complice l'arrivo di massa di aria più fredda dall'Atlantico. Dunque, possiamo dire che, superata questa fase piovosa, arriverà il bel tempo e il Ponte di Ognissanti è salvo".