Meteo della settimana: oggi e domani ancora freddo e maltempo, da mercoledì primo accenno di primavera

A cura di Davide Falcioni

Una settimana di diffuso maltempo si è appena conclusa, ma un'altra è già in arrivo. I primi giorni di aprile, così come gli ultimi di marzo, saranno caratterizzati da forte dinamismo metereologico, con piogge, temporali e un calo delle temperature nei primi giorni, seguiti da una parentesi di bel tempo prima di un nuovo peggioramento nel weekend. Scopriamo nel dettaglio le previsioni giorno per giorno.

Oggi e domani 1 aprile: maltempo e Freddo in Arrivo

L'inizio della settimana sarà segnato da una forte instabilità atmosferica. Una circolazione ciclonica determinerà un peggioramento meteo con piogge diffuse e temporali, soprattutto al Centro-Sud e in Sicilia. Le temperature subiranno un calo significativo a causa dell'ingresso di aria fredda, con venti sostenuti che aumenteranno la sensazione di freddo. Attenzione anche alla neve: fiocchi potrebbero cadere sull'Appennino centrale (Marche, Abruzzo, Molise e Lazio) a quote insolite per il periodo, intorno agli 800-900 metri.

Mercoledì 2 e Giovedì 3 aprile: torna il sole, temperature in aumento

Dopo il maltempo, il tempo migliora grazie all'arrivo di un'area di alta pressione. Mercoledì 2 aprile segnerà una svolta per molte regioni: cielo sereno e temperature in netta ripresa, con valori fino a 20-22°C al Nord, facendo percepire un primo assaggio di primavera. Al Sud persisterà ancora un po' di instabilità e frescura a causa dei venti settentrionali, ma anche qui la situazione migliorerà gradualmente, soprattutto da giovedì 3 aprile.

Weekend: nuovo peggioramento in vista

Se da metà settimana il sole farà capolino, attenzione al weekend. Già da sabato 5 aprile un nuovo impulso di aria fredda in arrivo dal Nord Europa potrebbe riportare il maltempo, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, con piogge e un nuovo calo termico.