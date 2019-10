Le previsioni meteo della nuova settimana confermano l’arrivo del grande freddo. Il mese di ottobre, che a tratti è stato più estivo che autunnale, farà spazio a un novembre decisamente autunnale. Già nelle prossime ore è previsto l'arrivo di un vortice di aria polare, proveniente dalla Scandinavia, che provocherà un netto calo termico. Il ponte di Ognissanti, che chiude la nuova settimana e apre il mese di novembre, sarà appunto caratterizzato dall'arrivo del freddo, del maltempo e quindi da un cambiamento dello scenario climatico. La calda alta pressione di questi giorni sta quindi per abbandonare il Paese, per far spazio all'autunno. Vediamo da quando potremo avvertire questo brusco calo delle temperature dovuto a un'irruzione di vento di Bora, accompagnato da piogge, temporali e neve a nord-est.

Meteo lunedì 28 ottobre

Il meteo di lunedì 28 ottobre conferma che avremo già qualche primo segnale del cambiamento con i cieli del Nord più appannati per via di foschie o nebbie. Salvo una lieve e moderata flessione nelle regioni settentrionali, il quadro climatico generale non farà però registrare particolari variazioni. Previsto ancora tanto sole e caldo invece altrove, salvo per piovaschi possibile sui comparti centro-occidentali siciliani.

Meteo martedì 29 ottobre

Secondo le previsioni meteo le cose cambieranno già martedì 29 ottobre quando un marcato peggioramento sulle regioni centro-settentrionali porterà a un primo calo delle temperature. Una prima perturbazione atlantica porterà piogge a carattere sparso al Nord, mentre il Centro-Sud per il momento rimarrà in attesa.

Meteo mercoledì 30 ottobre

Mercoledì 30 ottobre assisteremo a un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo al Centro e su gran parte del Nord. L’irruzione di venti più freddi di Bora segnerà la vera svolta. La colonnina di mercurio scenderà anche al Centro, mentre al Sud il clima resterà ancora piuttosto mite per il periodo. Piogge e temporali colpiranno il Centro e la Sicilia e ancora qualche precipitazione interesserà il Nord.

Meteo Halloween e ponte di Ognissanti

Secondo le previsioni meteo il giorno di Halloween giovedì 31 ottobre il maltempo si sposterà al Sud mentre altrove il tempo migliorerà, almeno temporaneamente. Una serie di perturbazioni rovineranno anche il weekend del Ponte di Ognissanti e i giorni successivi. Venerdì 1 novembre attesi piogge e temporali dalla Sardegna verso il Lazio e il Sud, sabato 2 novembre ci saranno ultime piogge al Sud. Intanto una seconda e più intensa perturbazione inizierà a colpire il Nord per poi scivolare verso il Centro nella giornata di domenica 3 novembre. Le temperature scenderanno anche di 10 gradi rispetto al weekend appena passato.