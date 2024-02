Meteo, arriva il ciclone pulcinella e porta neve e pioggia nel weekend di Carnevale: le previsioni Torna il maltempo sull’Italia nel weekend con l’arrivo del ciclone Pulcinella sull’Italia: dopo quasi tre settimane dominate dall’alta pressione, da venerdì 9 febbraio in arrivo pioggia da nord a sud e neve (sui rilievi). Le temperature, tuttavia, non dovrebbero abbassarsi troppo e i valori termici continueranno ad essere anche leggermente sopra la norma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La situazione meteorologica in Italia si appresta a cambiare radicalmente da questa settimana con l'arrivo del Ciclone Pulcinella che porterà forte maltempo per tutto il Carnevale. Dopo diverse settimane dominate dall’alta pressione – con scarse piogge, temperature anche di 10 gradi sopra la norma del periodo e un progressivo peggioramento della qualità dell’aria – attese precipitazioni e nevicate sulla Penisola da domani venerdì 9 febbraio.

Come ci ha già confermato nei giorni scorsi nelle sue previsioni Paolo Sottocorona, meteorologo ed ex ufficiale dell’Aeronautica, ci attende il ritorno di pioggia e neve.

Meteo, torna il maltempo sull'Italia: quando arriva il ciclone Pulcinella

Già nella giornata di domani, 9 febbraio, dovrebbe esserci la svolta: un profondo vortice ciclonico, proveniente dal Nord Europa, convoglierà sull'Italia un'importante perturbazione (la prima del mese) che darà origine ad un altro ciclone che la farà da padrone sull'Italia soprattutto a cavallo del weekend: il ciclone Pulcinella.

Inizialmente il maltempo colpirà il Nordovest, interessando anche gran parte dell'area alpina e prealpina centro-orientale, per poi estendersi rapidamente verso il Nordest e i settori tirrenici del Centro.

Le temperature dovrebbero comunque restare ancora leggermente sopra la media, a parte un leggero ridimensionamento sul settore tirrenico del Centro-Sud e sulle Isole a causa dell’arrivo di aria più fredda da ovest.

Pioggia e neve da nord a sud nel weekend di Carnevale, le previsioni meteo

Da Sabato 10 Febbraio, assisteremo al vero e proprio deterioramento del tempo col ciclone Pulcinella. Le regioni del Centro-Nord saranno colpite dalle piogge, anche a carattere temporalesco, e tornerà anche la neve sui rilievi, seppur a quote elevate, a causa delle temperature ancora miti.

Nella giornata di Domenica 11 Febbraio, si protrarrà la situazione di forte instabilità atmosferica e il brutto tempo arriverà anche a Sud.

Nonostante il peggioramento, infatti anche per le giornate di sabato e domenica i valori termici non subiranno grosse variazioni, in quanto l'arrivo della perturbazione sarà accompagnato da un rinforzo dei venti di Scirocco.