Si allontana l’anticiclone, tornano pioggia e neve sull’Italia: le previsioni meteo della settimana Dopo il caldo anomalo portato dall’anticiclone africano Zeus, il meteo sull’Italia potrebbe gradualmente tornare in linea con le caratteristiche del periodo. Questa settimana sono attese infatti pioggia, neve e valori in diminuzione, in particolare, a partire dalla seconda metà. Le previsioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dopo il caldo anomalo portato sull'Italia dall'anticiclone africano Zeus, questa settimana il meteo potrebbe gradualmente tornare in linea con le caratteristiche del periodo. Sono attese infatti pioggia, vento e neve e valori in diminuzione, in particolare, a partire dalla seconda metà.

Il tempo infatti resterà stabile e asciutto nella prima metà, favorendo la formazione di banchi di nebbia e nubi basse in Valpadana, nell’alto Adriatico, nelle valli del Centro, tra la Liguria e le regioni tirreniche, con un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, soprattutto in Pianura Padana e in corrispondenza delle grandi città del Centro-Sud. Le temperature rimarranno in gran parte sopra la media e con lo zero termico oltre i 3000 metri e fino a 3500 metri sul settore alpino occidentale.

A metà settimana dovremmo invece assistere a un possibile cambio di scenario, con l’arrivo sul Nord Italia di correnti atlantiche che potrebbero riportare piogge e nevicate ad alta quota. Questa perturbazione si estenderà poi gradualmente anche al resto del Paese.

Meteo, inizio settimana ancora all'insegna dell'alta pressione

All'inizio di questa settimana avremo ancora giornate all'insegna dell'alta pressione. Infatti, lunedì 5 febbraio il tempo sarà stabile con schiarite su Alpi, Piemonte, ovest della Lombardia, regioni del medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Isole maggiori.

Nuvole compatte invece interesseranno il settore ligure e tirrenico, mentre nebbie e nubi basse solo in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno interesseranno la Pianura Padana centro-orientale e il settore dell’alto Adriatico. Le massime caleranno leggermente nelle aree più nebbiose del Nord, dove resteranno anche sotto i 10 gradi; valori ancora oltre la norma nel resto del Paese.

Anche quella di martedì 6 febbraio sarà una giornata con tempo soleggiato su Alpi, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Isole maggiori. Il cielo sarà invece molto nuvoloso o coperto in Pianura Padana, Liguria e coste dell’Adriatico settentrionale con qualche pioviggine o isolata debole pioggia tra levante ligure ed estremo nord-ovest della Toscana.

Nuvolosità nel resto della Toscana, in Umbria, nord delle Marche, Lazio e nord della Campania. Sul fronte delle temperature, attesi possibili picchi intorno ai 20 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Mecoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio: atteso l'arrivo di un'intensa perturbazione

A partire dalla giornata di mercoledì 7 febbraio l'alta pressione inizierà a cedere. Oltre alle locali nebbie mattutine al Nord la nuvolosità diventerà compatta al Centro-Nord e a tratti pure al Sud. Attese deboli piogge tra Levante ligure e alta Toscana.

Giovedì 8 febbraio il cielo sarà molto nuvoloso o coperto al Nord e su molte regioni del Centro, anche con nebbie in Pianura Padana e su zone interne Toscana, Umbria e Lazio. Più sole al Sud e sulle Alpi. In nottata il tempo peggiorerò al Nordovest.

Sarà durante la giornata di venerdì 9 febbraio che l'attesa perturbazione atlantica farà sentire maggiormente i suoi effetti, con tempo in peggioramento al Nord a partire da Ovest con piogge e neve sulle Alpi, sopra i 1300 metri. Molte nubi, ma senza fenomeni associati, sulle regioni centrali; più soleggiato e con clima mite altrove.

Previsioni meteo nel week end: sabato e domenica deciso cambio di tendenza

Sabato 10 e domenica 11 febbraio assisteremo a un deciso cambio di tendenza. A partire dalle regioni del Nord, e successivamente sul resto del Paese, torneranno le precipitazioni, con piogge significative e a abbondanti nevicate sulle aree montane del Nord.

Il quadro meteorologico generale tornerà quindi a essere più in linea con quello del periodo. Le temperature manterranno inizialmente valori piuttosto miti per la stagione, per avere un deciso calo termico dovremmo attendere ancora qualche giorno.