Quanto dura l’anticiclone Zeus e quando finisce il caldo record di quest’inverno, le previsioni meteo Le previsioni per i prossimi giorni: l’alta pressione dell’anticiclone africano dovrebbe assicurare giornate soleggiate e piacevoli per diversi altri giorni. Poi la situazione potrebbe cambiare nuovamente con il ritorno del freddo. Scopriamo quando se ne andrà l’anticiclone Zeus e fino a quando dura il caldo sull’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

È un inverno sicuramente insolito quello che stiamo vivendo in questi Giorni della Merla: dovrebbero essere i più freddi dell'anno, ma il sole e il cielo sereno stanno sicuramente smontando la tradizione. Eppure l'ondata di caldo con temperature al di sopra della media stagionale di quest'inverno, portata dall'arrivo dell'anticiclone africano Zeus sull'Italia, è destinata a finire.

Non subito, sicuramente. Il caldo anomalo che sta attraversando la Penisola caratterizzerà la situazione meteorologica almeno fino ai primi dieci giorni di febbraio. Quando, forse, una perturbazione atlantica dovrebbe cambiare volto al tempo nei giorni di Carnevale.

Quando finisce il caldo record e se ne andrà l'anticiclone africano Zeus

L'anticiclone africano Zeus durerà ancora un po'. Almeno per un'altra decina di giorni, come precisano gli esperti de Ilmeteo.it: "Di fatto questa possente alta pressione ‘ruberà’ alla stagione invernale quasi 30 giorni" e "dall'inizio di febbraio si inizierà a respirare aria di primavera", afferma il meteorologo Antonio Sanò.

La stabilita atmosferica garantita dall'alta pressione dovrebbe portare bel tempo a Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini. I valori massimi su tutte le regioni saranno compresi grossomodo tra 13° e 18° un pò ovunque

Di contro ci sarà il rischio di nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana e lungo le coste tirreniche.

Una sorta di primavera anticipata che tuttavia non durerà per molto.

Ritorno dell'inverno atteso per febbraio: le previsioni meteo

Da giovedì 1° febbraio, ma soprattutto dal giorno della Candelora (2 febbraio) le giornate saranno via via sempre più soleggiate grazie al rafforzamento dell'anticiclone Zeus. Le temperature quindi potranno anche aumentare.

L'alta pressione continuerà a fare da padrona almeno fino al 10 febbraio, dopo di che potrebbe arrivare una perturbazione atlantica, pronta a guastare le previsioni per il giorno di Carnevale (domenica 11). Quindi solo per la metà del mese che sta per arrivare e che solitamente è noto per essere il più rigido dell'anno, il maltempo dovrebbe tornare sull'Italia.