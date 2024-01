Quali sono i Giorni della Merla 2024, perché si chiamano così e cosa succede se farà caldo Arrivano i cosiddetti “Giorni della Merla”, gli ultimi di gennaio che, secondo tradizione, dovrebbero essere i più rigidi dell’anno. Scopriamo quali sono , perché sono chiamati proprio così e cosa succede se in quel periodo farà caldo o freddo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da domani iniziano i Giorni della Merla: il 29, il 30 e 31 gennaio sarebbero i più freddi dell'anno, almeno secondo la tradizione: il riscaldamento globale in realtà ormai da qualche tempo sta smentendo una delle leggende popolari più note in Italia, che ha come protagonisti proprio questi uccelli.

Quest'ultima narra che se quei tre ultimi giorni di gennaio saranno particolarmente freddi, il bel tempo non tarderà ad arrivare. Al contrario, in caso di Giorni della Merla non molto freddi, il sole e soprattutto il caldo si faranno attendere a lungo.

Quando cadono i Giorni della Merla 2024, le date

I Giorni della Merla 2024 sono, secondo la tradizione, sono il 29, il 30 e 31 gennaio, quindi quest'anno partiranno lunedì e termineranno mercoledì.

Sono, come detto, quelli che dovrebbero essere i più freddi di tutto l’inverno e dunque dell’anno intero, spesso caratterizzati da gelo e da neve.

Perché si chiamano i tre Giorni della Merla, il significato e le leggende

Sono diverse le leggende tramandate nel corso degli anni sul perché questi tre giorni si chiamano proprio così. Si tratta di storie che provano anche a spiegare l'origine della differenza di genere nei merli, dove i maschi sono tutti i neri mentre le femmine sono grigio-brune. Ebbene, un tempo si credeva che queste ultime fossero tutte bianche. Poi un giorno, verso la fine di gennaio appunto, una merla decise di rifugiarsi in un camino per cercare riparo dal gelo con i suoi pulcini. Ne uscì il 1° febbraio e, a causa della fuliggine, lei e i piccoli avevano cambiato colore: tutti neri.

C'è anche un altro racconto che ha come protagonista sempre una merla originariamente bianca e soprattutto bella: così bella da attirare l'invidia di Gennaio che faceva arrivare il freddo ogni volta che l'uccello usciva a procacciarsi il cibo. La merla così gli chiese di durare meno (allora gennaio contava 28 giorni), ma non ottenne il suo aiuto. E così l'altra si fece furba in vista dell'anno venturo: mise da parte una buona scorta di cibo e non uscì neppure un giorno. Gennaio replicò chiedendo in prestito tre giorni al fratello Febbraio e per vendicarsi scatenò una tempesta. Qui ritorna l'elemento del camino: la merla infatti per proteggersi dal freddo si nascose per tre giorni con i sui pulcini all'interno del comignolo, qui divenne nera insieme a tutti i suoi piccoli, trasformando per sempre il colore della sua specie.

Un’altra leggenda forse meno nota racconta di due uccellini innamorati, Merlo e Merla, che fissarono le loro nozze alla fine gennaio. Per tornare a casa erano costretti ad attraversare il Po ghiacciato. Ma Merlo finì nell’acqua gelida e morì: Merla da allora lo piange e il suo lamento si sente soprattutto nei tre giorni più freddi dell’anno. I Giorni della Merla.

Cosa succede se in quei giorni farà caldo o freddo

Possiamo dire che i tre Giorni della Merla determinano come sarà la primavera. Se farà fredda, la primavera sarà godibile e mite; se sono caldi, la buona stagione si farà attendere.

Ebbene, guardando alle previsioni meteo, la tradizione potrebbe essere rispettata. Almeno solo su alcune regioni: l'ultimo aggiornamento ha infatti confermato l'arrivo di correnti dal Polo Nord i cui effetti toccheranno anche l'Italia. Previsti valori anche sotto gli zero gradi di notte e al primo mattino su tutta la zona settentrionale del Paese e in alcune zone interne del Sud e delle due Isole Maggiori.