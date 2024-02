Meteo, maltempo torna sull’Italia a Carnevale: dove arrivano temporali e neve, le previsioni di Sottocorona Atteso nei prossimi giorni il ritorno di pioggia e neve sul nostro Paese e di temperature in linea con le medie stagionali. A fare il punto sul quadro meteorologico che ci aspetta nel periodo di Carnevale è Paolo Sottocorona, meteorologo ed ex ufficiale dell’Aeronautica. A Fanpage.it l’esperto ha anticipato l’arrivo di una fase fredda, dopo il lungo periodo di alta pressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Paolo Sottocorona Meteorologo, divulgatore scientifico ed ex ufficiale dell'Aeronautica.

A cura di Eleonora Panseri

"Fino a venerdì avremo ancora una situazione simile meteorologica a quella dei giorni scorsi, con valori sopra la media e scarsità di precipitazioni. Poi è atteso un passaggio di aria più fredda che dal fine settimana in poi farà scendere le temperature, anche se non saranno particolarmente rigide, diciamo piuttosto che saranno normali per questa stagione. Dobbiamo comunque pensare che il periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 febbraio è comunque considerato il più freddo dell'anno".

A fare il punto sul quadro meteorologico che ci aspetta nel periodo di Carnevale (8-14 febbraio) è Paolo Sottocorona, meteorologo, divulgatore scientifico ed ex ufficiale dell'Aeronautica. A Fanpage.it l'esperto ha anticipato l'arrivo di una fase fredda, dopo il lungo periodo di alta pressione. L'anticiclone africano che in questi ultimi giorni ha stazionato sull'Italia ha portato infatti tempo sereno da Nord a Sud e temperature ben oltre le medie stagionali.

"Se guardiamo alle massime, nei giorni passati sono state molto, molto più alte. Mentre le minime hanno oscillato molto, in funzione del cielo sereno o del cielo velato. Nel primo caso abbiamo avuto temperature molto basse: a Roma, per esempio, di notte si è anche arrivati sotto lo zero, mentre durante il giorno i valori sono saliti anche fino ai 16 gradi, decisamente sopra la media. Diciamo che massime e minime è come se seguissero strade diverse. Sono legate, ma hanno meccanismi diversi", precisa Sottocorona.

Svolta invernale a Carnevale, quando arriva il maltempo sull'Italia

Nel fine settimana, come spiegato dall'esperto, assisteremo quindi a un deciso cambio di tendenza: "Torneranno le precipitazioni, anche di una certa consistenza, e temperature normali per la stagione. Dopo questa fase, dovendo allungare lo sguardo e parlando della settimana ancora successiva, quindi arrivando fino alla fine di febbraio, potrebbe anche esserci un passaggio più freddo della media. Queste comunque non possono essere considerate previsioni, parliamo piuttosto di tendenza, perché andiamo oltre il limite del plausibile",

L'alta pressione che ha stazionato sul Mediterraneo per molti giorni, aggiunge Sottocorona, "ha impedito alle perturbazioni di entrare nel nostro Paese. Queste infatti sono passate al Nord, sull'Inghilterra, sulla Germania, sull'Europa settentrionali, con qualche periodo freddo e piogge che noi però non abbiamo avuto. Ora quest'alta pressione calerà, quindi le perturbazioni seguiranno la loro via fisiologica: entreranno ‘più basso', più a Sud rispetto a quanto hanno fatto nelle scorse settimane, così anche sul Mediterraneo arriverà aria un po' più fredda e precipitazioni".

Meteo, dove arrivano neve e temporali nel weekend: le previsioni

Come spiegato dal meteorologo, nei prossimi giorni dobbiamo quindi attendere il ritorno delle precipitazioni. "Per quanto riguarda la neve, sull'Appenino arriverà a quote sopra i 1500 metri, quindi ‘in alto', e temo che non ce ne sarà moltissima. Mentre nelle zone alpine, specie quelle centro-occidentali, meno su quelle orientali, la quota scenderà a 1000-1200, e lì le quantità saranno maggiori. Questo è positivo perché la neve che cade lì alimenterà fiumi e ghiacciai".

Parlando invece delle piogge, Sottocorona osserva che "dovrebbero arrivare sulle Regioni del Nord e del Centro, un po' meno al Sud. Saranno sicuramente poche nelle Regioni meridionali, come Sicilia, Calabria e Puglia, forse qualche pioggia arriverà invece in Campania".

Sono da escludere al momento fenomeni particolarmente violenti. Dice l'esperto: "I modelli a oggi non danno situazioni allarmanti con precipitazioni particolarmente abbondanti, ma potremmo fare delle previsioni più precise e capire se ci sarà qualcosa di più intenso quando ci troveremo entro le 48/72 ore dai fenomeni. Per ora parliamo di piogge da deboli a moderate, abbondanti solo localmente, in alcune zone. Questo è quello che, al momento, ci dicono le carte".