Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 21 luglio: le regioni a rischio Maltempo in arrivo con piogge e temporali al Nord-Ovest: lo comunica il Dipartimento della Protezione civile, domani sarà allerta meteo gialla in quattro regioni.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con piogge e temporali al Nord-Ovest e allerta meteo gialla della Protezione civile per la giornata di domani, domenica 21 luglio, su quattro regioni. Un sistema perturbato di origine nord-atlantica, transitando sulla Francia, interesserà parte del Nord-Italia determinando dal primo mattino di domenica condizioni di instabilità sul Nord-Ovest con fenomeni a prevalente carattere temporalesco.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È allerta meteo in settori di Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte e Lombardia.

Allerta meteo gialla domani 21 luglio: l’elenco delle regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità: per la giornata di domani, domenica 21 luglio, valutata allerta gialla in Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e gran parte del Piemonte e della Lombardia.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Bolzano Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Laghi e Prealpi Varesine Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domenica 21 luglio

Quella di domenica sarà, secondo le previsioni, una giornata dinamica sul fronte meteorologico segnatamente su alcune regioni dove ci sarà rischio di supercelle temporalesche, grandinate e venti forti. Già nel corso della mattinata attesi rovesci anche a sfondo temporalesco sulle regioni di Nord-ovest dove non si esclude anche la formazione delle tanto temute supercelle temporalesche. Con il passare delle ore l'instabilità si sposterà anche verso il resto del Nord. Atteso inoltre un calo termico, che si avvertirà di più soprattutto al Nord.