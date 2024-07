video suggerito

Meteo, allerta caldo con bollino arancione in 12 città oggi 27 luglio: torna l’anticiclone africano Gran caldo sull’Italia, con bollino arancione per le ondate di calore segnalato oggi in 12 città. Domani, ultima domenica di luglio, sarà bollino rosso in sei città. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’ennesima ondata di caldo torrido sta arrivando sull’Italia dal Marocco e farà raggiungere picchi di 40 gradi in diverse città. E tornano anche i bollini arancione, come vediamo dall'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore gestito dal ministero della Salute. Oggi, sabato 27 luglio, segnalato il livello di rischio 2 (bollino arancione) in 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Allerta caldo oggi sabato 27 luglio: bollino arancione in 12 città

Oggi, sabato 27 luglio, non si segnalano bollini rossi ma sono appunto 12 le città con bollino arancione. Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Le città da bollino arancione oggi sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Il caldo si farà sentire ancora di più domani, domenica 28 luglio, quando il ministero della Salute segnala 6 bollini rossi (Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma) oltre a 13 città da bollino arancione.

Meteo, le previsioni per il weekend

Dal weekend torna, secondo gli esperti meteo, l'anticiclone africano, con temperature in sensibile risalita con picchi oggi di 38°C a Taranto e Terni, 37°C a Firenze, 36 a Roma. Domani, ultima domenica di luglio, farà ancora più caldo: si toccheranno i 39 gradi in città come Terni, Benevento e Oristano, 38 a Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì e Taranto, 37 gradi ad Arezzo, Bologna, Bolzano, Frosinone, Macerata, Matera e Roma.