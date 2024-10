video suggerito

Messina, mezzo della Forestale cade in una scarpata, morto un operaio: stava per andare in pensione La vittima è Sebastiano Campana Calà, 61 anni, operaio del gruppo 151 dell’antincendio che tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. Feriti due colleghi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Drammatico incidente intorno alle 16 di ieri a Tortorici, in provincia di Messina. Un mezzo della Guardia Forestale è precipitato per una ventina metri in una scarpata di via Roma. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite. La vittima è Sebastiano Campana Calà, 61 anni, operaio del gruppo 151 dell’antincendio che tra pochi mesi sarebbe andato in pensione.

L'uomo era a bordo di un’autobotte precipitata in un burrone insieme a due colleghi rimasti feriti. Uno è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina, le sue condizioni sarebbero serie, meno grave invece l’altro operaio che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata Militello. Ancora in via di accertamento la dinamica dell’incidente . Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello, che hanno effettuato i rilievi coordinati dalla procura di Patti.

Stando quanto emerso finora i tre operai erano impegnati in un’attività anticendio quando all'improvviso l’autobotte è precipitata nel vuoto. Per recuperare il mezzo sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di S. Agata Militello e l’autogru. L’incidente ha profondamente scosso la comunità di Tortorici e dei centri vicini dove risiedono i tre lavoratori.

Il presidente della regione Sicilia Renato Schifani ha espresso il suo cordoglio per la tragedia: "Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita nell'incidente avvenuto oggi a Tortorici. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una tragedia sul lavoro che colpisce chi, ogni giorno, si adopera per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, spesso affrontando condizioni difficili e rischi elevati. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione ai due operai rimasti feriti, auspicando che possano ristabilirsi al più presto. A loro e alle loro famiglie va il mio sostegno in questo momento di apprensione e incertezza".