Una lite scaturita per futili motivi è finita quasi in tragedia a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Lotta tra la vita e la morte Gianluca Trimarchi, 27enne di Forza d'Agro, aggredito la scorsa notte nel parcheggio di una discoteca. Il giovane ha subito un delicato intervento chirurgico a causa dell'emorragia celebrale riportata ed è al momento in coma farmacologico. In manette è finito Francesco Saporito, istruttore 30enne di arti marziali, arrestato perché ritenuto responsabile di "lesioni personali gravissime".

Gianluca si trovava lo scorso 23 luglio nei pressi della discoteca Mammamia Beach con un amico quando ha cominciato a discutere con Saporito. Dopo l'aggressione, ha riportato anche la frattura dello zigomo della mascella e lo sfondamento di un timpano, oltre all'emorragia cerebrale che l'ha ridotto in fin di vita e per la quale è ancora ricoverato al Policlinico Gaetano Martino. Per di più il suo aggressore, dopo averlo colpito con violenza, anziché fermarsi e prestare soccorso, si sarebbe preoccupato di fornire una versione dei fatti di comodo per allontanare da sé ogni sospetto, riferendo di essere stato aggredito. Le indagini hanno potuto far accertare le responsabilità del 30enne, appurando che il colpo, per la forza con cui è stato impresso, è stato sferrato da un soggetto in possesso di conoscenza e pratica delle arti marziali. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Messina Gazzi.