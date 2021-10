McDonald’s in fiamme ad Alessandria, dipendenti e clienti evacuati Per motivi tutti da accertare, nella struttura è divampato un grosso incendio che ha costretto all’evacuazione immediata di dipendenti e clienti del locale. Fortunatamente i pompieri sono riusciti nel loro intento prima che le fiamme andassero fuori controllo e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

A cura di Antonio Palma

Attimi di paura oggi in un ristorante McDonald’s ad Alessandria quando un improvviso incendio è divampato nella struttura costringendo tutti i presenti a una fuga precipitosa verso l’esterno in attesa dell’arrivo dei pompieri. L’episodio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, nel fast food di via Giordano Bruno che al momento dell’accaduto era in piena attività essendo orario di pranzo. Erano circa le 13 infatti quando, per motivi tutti da accertare, nella struttura è divampato un grosso incendio che ha costretto all’evacuazione immediata di dipendenti e clienti del locale.

A seguito dell’allarme lanciato con una chiamata di emergenza, sul posto sono confluite diverse squadre di vigili del fuoco di Alessandria anche con autoscala che hanno lavorato per diverse decine di minuti per poter spegnere l’incendio. Fortunatamente i pompieri sono riusciti nel loro intento prima che le fiamme andassero fuori controllo e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che pure sono accorsi sul posto con un’ambulanza dopo l’allarme. Nell’incendio infatti non sono state coinvolte persone e non si registrano feriti. I dipendenti del McDonald’s alle prime avvisaglie si sono allontanati attendendo le operazioni di spegnimento sul prato antistante il locale.

Come si vede nelle immagini registrare sul posto dai passanti, l’incendio ha distrutto il tetto e parte dell’edifico nella zona del Drive-through. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, in effetti l’incendio sembra sia partito da una parte dell’impianto di condizionamento posta sul tetto e si sei esteso poi alla pensilina al rivestimento di una parte esterna della struttura. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per la viabilità visto che a causa dell’incendio il traffico è stato rallentato e si sono registrati disagi alla circolazione in zona.