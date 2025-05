Maxi rissa a Torino con mazze chiodate, poi due auto cercano di investire i rivali: il video a Barriera di Milano Maxi rissa nel quartiere Barriera di Milano a Torino: sono state identificate 14 persone in seguito alla lite esplosa in strada. In tre sono stati portati in ospedale e una persona sarebbe in condizioni gravissime. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

Maxi rissa con coltelli e mazze chiodate nel quartiere Barriera di Milano a Torino. In tre hanno aggredito altre tre persone in via Bra, all'angolo con corso Giulio Cesare. In breve tempo in strada si sono radunate decine di persone armate. Alcune tra queste hanno preso delle auto e cercato di investire i rivali mentre gli altri residenti cercavano di sfuggire alla violenza barricandosi in casa.

Due persone rimaste ferite sono state trasportate al San Giovanni Bosco in codice rosso mentre un'altra in codice giallo è stata portata al Maria Vittoria. Un uomo sarebbe in condizioni gravissime. Le forze dell'ordine hanno identificato quattordici individui e per undici di loro è scattato l'arresto per rissa aggravata. Tre sono state denunciate a piede libero.

La rissa si è verificata al confine tra Aurora e Barriera di Milano: non si conoscono i motivi dietro l'aggressione, ma potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti dopo un furto avvenuto qualche sera prima in un locale notturno del quartiere.

L'accaduto è stato ripreso in un video divenuto presto virale. Nel filmato, si vede un folto numero di persone picchiarsi mentre altre a bordo di alcune macchine cercano di investire i rivali per poi darsi alla fuga. Alcuni passanti si sono fermati a guardare cosa stesse accadendo prima di fuggire all'arrivo delle macchine. La rissa è avvenuta in strada, proprio sui binari del tram cittadino, sotto gli occhi di diversi commercianti. Il tutto si è infatti verificato in pieno giorno, davanti ai passanti.

A porre fine al caos è stato l'intervento delle forze dell'ordine e quello dell'ambulanza, che ha fornito assistenza ai feriti trasportandoli in ospedale. Le autorità invece hanno identificato 14 persone nell'ambito degli accertamenti che serviranno a chiarire la dinamica dei fatti.