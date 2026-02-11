Maxi richiamo di latte per neonati e per bambini: 76 lotti distribuiti da Danone. I motivi dell’allerta
Il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di richiami che interessano complessivamente 76 lotti di latte in polvere per neonati e bambini piccoli a marchio Aptamil, Mellin e Profutura, distribuiti in Italia da Danone Nutricia Spa Società benefit. I provvedimenti, datati 6 febbraio 2026, riguardano latte per lattanti, latte di proseguimento e un alimento a fini medici speciali.
Alla base della decisione c’è l’adeguamento alle nuove linee guida dell’EFSA sui limiti di cereulide, tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus. La revisione dei parametri europei ha spinto l’azienda ad avviare un ritiro precauzionale dei prodotti coinvolti. Il Ministero invita i consumatori a verificare il numero di lotto riportato sulla confezione, a non utilizzare i prodotti inclusi negli elenchi e a restituirli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.
Di seguito l’elenco dettagliato dei prodotti e dei lotti interessati:
Nota importante: il numero 76 si riferisce esclusivamente ai lotti interessati dal richiamo, non ai prodotti nel loro insieme. I richiami riguardano 15 distinti avvisi e diverse referenze di prodotto, ma la cifra indica i lotti specifici ritirati.
APTAMIL
1) Aptamil Tabs IF – Latte per lattanti in polvere compressa (479 g)
Lotti: 111455974, 111455975, 111468320, 111498894, 111499067, 111499120, 111506616, 111506629, 111518977, 111519140, 111519160, 111519763, 111519764, 111520024, 111522607, 111522727, 111529087
TMC: dal 31/05/2026 al 24/12/2026
Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)
2) Aptamil Tabs FO – Latte di proseguimento in polvere compressa (504 g)
Lotti: 111461081, 111467764, 111467786, 111467800, 111467828, 111472937, 111502133, 111502464, 111502465, 111508772, 111511188, 111511209, 111511243, 111519134, 111519180, 111523388, 111526317, 111526350, 111526369, 111539662, 111540241, 111540662, 111553679, 111556437, 111556613, 111556711
TMC: dal 21/06/2026 all’11/03/2027
Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)
3) Aptamil AR 2 – Alimento a fini medici speciali (400 g)
Lotto: 111501520
TMC: 10/10/2026
Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)
4) Aptamil 2 – Latte di proseguimento (830 g)
Lotti: 111463178, 111470641, 111475576, 111493945, 111506640, 111521789, 111526893
TMC: dal 04/07/2026 al 22/12/2026
Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)
5) Aptamil 2 – Latte di proseguimento (750 g)
Lotti: 111470148, 111516272
TMC: 21/07/2026 e 19/11/2026
Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)
6) Aptamil 2 – Formato scorta (2×600 g)
Lotti: 101480173, 101486762
TMC: 19/11/2026 e 03/01/2027
Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)
7) Aptamil 1 – Latte per lattanti (830 g)
Lotti: 111463374, 111473705, 111476662, 111488577, 111508826, 111516238
TMC: dal 05/07/2026 al 17/11/2026
Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)
8) Aptamil 1 – Latte per lattanti (750 g)
Lotti: 111467704, 111478158, 111508824
TMC: 08/07/2026, 08/08/2026, 30/10/2026
Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)
9) Aptamil 1 – Formato scorta (2×550 g)
Lotti: 101464106, 101483730
TMC: 07/08/2026 e 11/12/2026
Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)
MELLIN
10) Mellin 1 – Formato discount (2×385 g)
Lotto: 101483918
TMC: 19/11/2026
Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)
11) Mellin 1 – Formato scorta (2×550 g)
Lotto: 101489727
TMC: 23/01/2027
Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)
12) Mellin 1 – Formato farmacia (2×350 g)
Lotti: 101480142, 101480660
TMC: 20/11/2026
Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)
13) Mellin 1 – Formato scorta (2×385 g)
Lotti: 101480157, 101486748
TMC: 20/11/2026 e 01/01/2027
Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)
PROFUTURA
14) Profutura 2 – Latte di proseguimento (800 g)
Lotti: 111507694, 111519879, 111529574
TMC: 11/05/2027, 13/06/2027, 16/07/2027
Produttore: Nutricia Cuijk B.V. – Haps (Paesi Bassi)
15) Profutura 1 – Latte per lattanti (800 g)
Lotto: 111515235
TMC: 14/05/2027
Produttore: Nutricia Cuijk B.V. – Haps (Paesi Bassi)
Si tratta dell’ultimo di una serie di richiami che negli ultimi mesi hanno coinvolto diversi prodotti lattiero-caseari destinati ai più piccoli. Il provvedimento si inserisce infatti all’interno di un’ampia allerta internazionale che ha interessato più di 60 Paesi e diversi marchi di latte per neonati e di proseguimento, tra cui Nestlé, Lactalis, Danone e, in Italia, Granarolo.
All’inizio di gennaio, Nestlé aveva già richiamato diversi lotti di latte formula, tra cui Nidina 1 e Nidina Optipro 1, e pochi giorni fa l’allerta si è estesa a ulteriori lotti.