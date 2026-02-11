Maxi richiamo di latte per neonati e per bambini: 76 lotti distribuiti da Danone. I motivi dell’allerta

Il Ministero della Salute richiama 76 lotti di latte per neonati e bambini Aptamil, Mellin e Profutura (distribuiti dalla Danone) per adeguamento ai nuovi limiti EFSA sulla tossina Bacillus cereus. Si tratta dell’ultimo di una serie di richiami che ha coinvolto anche Nestlé e Granarolo.

immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di richiami che interessano complessivamente 76 lotti di latte in polvere per neonati e bambini piccoli a marchio Aptamil, Mellin e Profutura, distribuiti in Italia da Danone Nutricia Spa Società benefit. I provvedimenti, datati 6 febbraio 2026, riguardano latte per lattanti, latte di proseguimento e un alimento a fini medici speciali.

Alla base della decisione c’è l’adeguamento alle nuove linee guida dell’EFSA sui limiti di cereulide, tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus. La revisione dei parametri europei ha spinto l’azienda ad avviare un ritiro precauzionale dei prodotti coinvolti. Il Ministero invita i consumatori a verificare il numero di lotto riportato sulla confezione, a non utilizzare i prodotti inclusi negli elenchi e a restituirli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Di seguito l’elenco dettagliato dei prodotti e dei lotti interessati:

Nota importante: il numero 76 si riferisce esclusivamente ai lotti interessati dal richiamo, non ai prodotti nel loro insieme. I richiami riguardano 15 distinti avvisi e diverse referenze di prodotto, ma la cifra indica i lotti specifici ritirati.

APTAMIL

1) Aptamil Tabs IF – Latte per lattanti in polvere compressa (479 g)

Lotti: 111455974, 111455975, 111468320, 111498894, 111499067, 111499120, 111506616, 111506629, 111518977, 111519140, 111519160, 111519763, 111519764, 111520024, 111522607, 111522727, 111529087

TMC: dal 31/05/2026 al 24/12/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

2) Aptamil Tabs FO – Latte di proseguimento in polvere compressa (504 g)

Lotti: 111461081, 111467764, 111467786, 111467800, 111467828, 111472937, 111502133, 111502464, 111502465, 111508772, 111511188, 111511209, 111511243, 111519134, 111519180, 111523388, 111526317, 111526350, 111526369, 111539662, 111540241, 111540662, 111553679, 111556437, 111556613, 111556711

TMC: dal 21/06/2026 all’11/03/2027

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

3) Aptamil AR 2 – Alimento a fini medici speciali (400 g)

Lotto: 111501520

TMC: 10/10/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

4) Aptamil 2 – Latte di proseguimento (830 g)

Lotti: 111463178, 111470641, 111475576, 111493945, 111506640, 111521789, 111526893

TMC: dal 04/07/2026 al 22/12/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

5) Aptamil 2 – Latte di proseguimento (750 g)

Lotti: 111470148, 111516272

TMC: 21/07/2026 e 19/11/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

6) Aptamil 2 – Formato scorta (2×600 g)

Lotti: 101480173, 101486762

TMC: 19/11/2026 e 03/01/2027

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

7) Aptamil 1 – Latte per lattanti (830 g)

Lotti: 111463374, 111473705, 111476662, 111488577, 111508826, 111516238

TMC: dal 05/07/2026 al 17/11/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

8) Aptamil 1 – Latte per lattanti (750 g)

Lotti: 111467704, 111478158, 111508824

TMC: 08/07/2026, 08/08/2026, 30/10/2026

Produttore: Nutricia Infant Nutrition Ltd – Wexford (Irlanda)

9) Aptamil 1 – Formato scorta (2×550 g)

Lotti: 101464106, 101483730

TMC: 07/08/2026 e 11/12/2026

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

MELLIN

10) Mellin 1 – Formato discount (2×385 g)

Lotto: 101483918

TMC: 19/11/2026

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

11) Mellin 1 – Formato scorta (2×550 g)

Lotto: 101489727

TMC: 23/01/2027

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

12) Mellin 1 – Formato farmacia (2×350 g)

Lotti: 101480142, 101480660

TMC: 20/11/2026

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

13) Mellin 1 – Formato scorta (2×385 g)

Lotti: 101480157, 101486748

TMC: 20/11/2026 e 01/01/2027

Produttore: Nutricia Zakłady Produkcyjne – Opole (Polonia)

PROFUTURA

14) Profutura 2 – Latte di proseguimento (800 g)

Lotti: 111507694, 111519879, 111529574

TMC: 11/05/2027, 13/06/2027, 16/07/2027

Produttore: Nutricia Cuijk B.V. – Haps (Paesi Bassi)

15) Profutura 1 – Latte per lattanti (800 g)

Lotto: 111515235

TMC: 14/05/2027

Produttore: Nutricia Cuijk B.V. – Haps (Paesi Bassi)

Uno dei tanti richiami del latte comunicati dal Ministero della Salute

Si tratta dell’ultimo di una serie di richiami che negli ultimi mesi hanno coinvolto diversi prodotti lattiero-caseari destinati ai più piccoli. Il provvedimento si inserisce infatti all’interno di un’ampia allerta internazionale che ha interessato più di 60 Paesi e diversi marchi di latte per neonati e di proseguimento, tra cui Nestlé, Lactalis, Danone e, in Italia, Granarolo.

All’inizio di gennaio, Nestlé aveva già richiamato diversi lotti di latte formula, tra cui Nidina 1 e Nidina Optipro 1, e pochi giorni fa l’allerta si è estesa a ulteriori lotti.