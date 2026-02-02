Ritiro di latte in polvere per neonati: 5 bambini ricoverati e 40 denunce in Francia

In Francia maxi ritiro di latte in polvere per neonati.Per 5 degli 11 bambini finiti in ospedale è stato accertato il legame tra il consumo del latte artificiale e i sintomi. La causa potrebbe essere imputata alla tossina cereulide.

È in corso in Francia un importante ritiro di latte artificiale in polvere a seguito di 11 casi di neonati ricoverati dopo il consumo. In totale, il Ministero della Salute francese ha fatto sapere di aver ricevuto circa 40 segnalazioni di potenziali effetti avversi.

Per 5 dei bambini ricoverati il legame tra gli effetti avversi e il consumo del latte artificiale è considerato certo dalle autorità, mentre per gli altri 6 sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Nei prossimi giorni, le autorità sanitarie effettueranno circa mille controlli sui prodotti ritirati dal mercato all'interno dei punti vendita, in particolare le farmacie.

I casi, almeno per il momento, non sarebbero associati ai due decessi di neonati avvenuti ad Angers e Bordeaux, dove l'indagine in corso stabilirà se il consumo di latte artificiale abbia avuto un ruolo.

Latte in polvere per neonati: mese di controlli e ritiri

In Francia è in corso da circa un mese un'importante operazione per il ritiro di latte in polvere per neonati. Le ultime marche soggette a ritiro, in ordine di tempo, sono Popote e Babybio che il 2 febbraio hanno annunciato di stare richiamando diversi dei loro lotti per la presenza di cereulide.

La decisione è arrivata a seguito dell'abbassamento della soglia stabilita dal Ministero dell'Agricoltura francese per questa tossina. Contattato dall'emittente BFM, il Ministero ha sottolineato che "Potrebbero verificarsi ancora richiami di prodotti fabbricati al di fuori della Francia". I ritiri infatti stanno riguardando diversi paesi europei già da circa un mese.