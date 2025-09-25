Attualità
video suggerito
video suggerito

Maxi incidente sulla Palermo-Catania: camion perde olio e si scontrano 11 auto, 8 i feriti

Tamponamento a catena sulla Palermo-Catania nella galleria di Trabia. Coinvolti 11 veicoli per una chiazza d’olio lasciata da un camion. Otto i feriti, un automobilista in gravi condizioni trasportato all’ospedale in elisoccorso.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Andrea Scordino
83 CONDIVISIONI
L’intervento dei vigili del fuoco nella galleria zona Trabia
L’intervento dei vigili del fuoco nella galleria zona Trabia

Questa mattina un maxi incidente si è verificato all’interno della galleria Camercia 2, nella zona di Trabia (Palermo). Traffico in tilt sull’autostrada A19 Palermo-Catania. La causa è stata una macchia di olio sull’asfalto che ha è provocato un tamponamento a catena con 11 veicoli coinvolti.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il maxi tamponamento sia dovuto ad un camion che, a causa di un guasto, ha perso olio motore sull’asfalto. Il conducente del mezzo pesante però, una volta resosi conto della perdita, avrebbe chiamato subito la polizia stradale. Una telefonata che purtroppo non è servita a scongiurare i potenziali rischi. Subito dopo infatti, il tratto di strada interessato si è trasformato in un ingorgo a causa di un incidente che ha coinvolto quasi una dozzina di auto.

Il bilancio dell’incidente è di otto feriti, tra cui un trentenne in gravi condizioni. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per trasportarlo all’ospedale Civico di Palermo è servito l’intervento dell’ elisoccorso. L’anamnesi dei dottori ha rivelato due contusioni, una polmonare e cerebrale, la frattura dell’omero e della teca cranica. I medici viste le condizioni gravi, lo hanno messo in prognosi riservata.

Leggi anche
Incidente a Trento, dodicenne in bicicletta investito da un'auto: trasportato in ospedale in codice rosso

Secondo quanto comunicato da Anas, la circolazione in direzione Palermo è stata provvisoriamente chiusa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Termini Imerese.

Sul luogo del maxi incidente sono intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della polizia stradale di Buonfornello, i vigili del fuoco di Termini Imerese e le squadre dell’Anas. A lavoro ci sono i tecnici che stanno pulendo la carreggiata per assicurare la ripresa del traffico in totale sicurezza.

L’Anas ha comunicato che la circolazione in direzione Palermo è stata provvisoriamente chiusa e ha disposto l'uscita obbligatoria  allo svincolo di Termini Imerese.

Attualità
83 CONDIVISIONI
Immagine
Live
viaggio verso
gaza
La Flotilla diffida il governo: "Garantisca la sicurezza degli italiani"
L'ipotesi della consegna di aiuti a Cipro: "Da giorni contatti con Zuppi e Pizzaballa"
Crosetto: "Nave Alpino sostituirà la fregata Fasan ma Flotilla non forzi il blocco"
Cosa sappiamo sulla fregata Fasan, "specialista" contro i droni: la nave inviata in soccorso alla Flotilla
Il discorso di Crosetto alla Camera
I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views