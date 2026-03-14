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Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto

14 auto sono state distrutte dalle fiamme. I Vigili del Fuoco intervenuti subito con più mezzi per contenere i danni. I Carabinieri indagano sulle cause.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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I Vigili del fuoco hanno spento il maxi incendio nel parcheggio vicino all’aeroporto di Alghero
I Vigili del fuoco hanno spento il maxi incendio nel parcheggio vicino all’aeroporto di Alghero

Maxi incendio nella notte ad Alghero, in Sardegna. Quattordici auto sono andate in fiamme in un parcheggio vicino all'aeroporto, ma il bilancio avrebbe potuto essere anche peggiore se non fossero intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco. Ancora giallo sulle cause che hanno scatenato l'incendio.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è scaturito in un parcheggio esterno all'aeroporto di Alghero, ma molto vicino. Il fuoco h completamente distrutto numerose vetture e per domarlo è stato necessario l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco con altrettanti mezzi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero, con il supporto dalla sede centrale di Sassari con un automezzo e un'autobotte. Grazie al rapido intervento, è stato possibile contenere l'incendio e mettere in salvo una parte delle autovetture parcheggiate nelle vicinanze che sarebbero state con ogni probabilità coinvolte dalle fiamme.

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Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione e nel coordinamento della viabilità nella zona. Intanto si sta cercando di risalire alle cause del distruttivo incendio, non ancora definite e su cui stanno indagando i militari.

Articolo in aggiornamento

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