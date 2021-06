Un maxi incendio è scoppiato questa mattina a Motta Camastra, in provincia di Messina. A partire dalle 10:30 circa un'alta colonna di fumo nero e fiamme, visibile a diversi chilometri di distanza, addirittura fino in Calabria, ha invaso l'area, allarmando la popolazione. Oltre alla vegetazione, il rogo ha coinvolto anche un grande deposito di carta e plastica facendo sviluppare nell'aria un intenso fumo nero e tossico. Intervento di particolare attenzione vista la pericolosità del materiale che sta bruciando. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni. Il sindaco della cittadina siciliana, Vincenzo Pulizzi, ha informato i suoi concittadini tramite i social network che "stamattina è divampato un incendio nel Comune di Motta Camastra all’interno di una azienda di deposito di materiale plastico. Sul luogo sono già intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di pronto intervento della forestale.Un’imponente colonna di fumo nero si è alzata e in questo momento si dirige verso la zona di Calatabiano. Invitiamo la cittadinanza alla massima cautela ed attenzione e, se necessario, evitare di uscire e chiudere le finestre".

Stesso invito è stato fatto anche dal sindaco della vicina Castiglione di Sicilia: "Stamattina è divampato un incendio nel Comune di Motta Camastra all’interno di una azienda di deposito di materiale plastico – ha scritto su Facebook Antonio Camarda –. Sul luogo sono già intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di pronto intervento della forestale. Un’imponente colonna di fumo nero si è alzata e la direzione della stessa dipenderà dal vento. So invita la cittadinanza alla massima cautela chiudendo porte e finestre ed evitare spostamenti se non necessari evitando così di inalare eventuali sostanze tossiche.