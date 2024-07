Matteo muore durante il lancio col paracadute, l’addio al base jumper: “Ora vola e splendi in cielo”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una intera comunità si è raccolta ieri a Orsago, nel Trevigiano, per dare l'ultimo saluto a Matteo Mazza, il base jumper veneto morto nei giorni scorsi in un terribile incidente mentre si lanciava col paracadute in Norvegia. Familiari e amici del 37enne si sono riuniti sabato per un ultimo saluto e l'addio a Matteo al centro polifunzionale di Orsago prima della sepoltura.

Un momento atteso per giorni e possibile solo dopo il rientro della salma dell'uomo in Italia. Un momento di raccoglimento che ha dato a tutti la possibilità di condividere un ricordo di Matteo. Il 37enne ha lasciato un grande vuoto nella comunità locale, come ha testimoniato lo stesso sindaco di Orsago, Giancarlo Mion: "Siamo senza parole di fronte alla scomparsa improvvisa di Matteo. Come amministrazione ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di dolore”.

Ricordi che nei giorni passati avevano invaso anche i social e i profili del 37enne. "Mancherà quel sorriso speciale, la tua anima dolce e la gentilezza dei tuoi occhi. Ora non resta che l'ennesimo vuoto d'affrontare. Il dolore è di chi resta, tu ora va, vola e splendi" è il commosso ricordo di un amico sui social. "Che tu possa tornare alla luce, quella che emanavi quando condividevi la tua visione della vita e le tue passioni. Anima meravigliosa, ci hai lasciato troppo presto" ha aggiunto un altro.

Il tragico incidente che è costato la vita a Matteo Mazza è avvenuto lo scorso 13 luglio in Norvegia dove l'uomo era arrivato per seguire la sua passione del lancio. Un interesse per quella pratica che lo aveva portato già in giro per l'Italia e il mondo e in cui era ormai diventato un esperto con decine di lanci e voli alle spalle. Durante quello che purtroppo si è rivelato l'ultimo lancio, però, purtroppo qualcosa è andato storto. Il 37enne è precipitato nel vuoto ed è morto, gettando nello sconforto parenti e amici.