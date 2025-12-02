Martina Voce racconta le coltellate dell’ex in Tribunale, il papà: “Lui non l’ha mai guardata negli occhi”

Martina Voce, accoltellata a Oslo dall’ex fidanzato

"L'aggressore di mia figlia non ha mai avuto il coraggio di guardare negli occhi né lei né me, anche mentre Martina raccontava davanti alla Corte di quel 20 dicembre di un anno fa, quando ha rischiato di morire accoltellata dal lui, il suo ex fidanzato". Non lasciano spazio al dubbio le parole dette a Fanpage.it da Carlo Voce, padre di Martina Voce, che un anno fa è stata aggredita quasi mortalmente dal suo ex, Kumar Mohit. Oggi, 2 dicembre, si è aperto a Oslo il processo a carico del 24enne che aveva tentato di uccidere Martina perché incapace di accettare la fine della loro relazione.

"Siamo entrati in aula questa mattina alle 9 – riferisce a Fanpage.it Carlo Voce – e siamo usciti intorno alle 16. Sono stati sentiti mia figlia Martina, il suo attuale ragazzo, che un anno fa aveva tentato di difenderla, insieme ad altri colleghi e ai soccorritori. È stato difficile rivedere il video delle camere di sorveglianza, che ha ripreso l'aggressione, così come sentire la chiamata ai soccorsi, ma è passato un anno e mai avrei pensato, dodici mesi fa, che oggi saremmo stati ancora tutti insieme. Per questo io, mia figlia e la nostra famiglia stiamo affrontando con positività e speranza il processo".

L’ex fidanzato di Martina Voce

Martina Voce, 21enne fiorentina trasferitasi a Oslo per studiare informatica e specializzarsi nella progettazione di video game, aveva deciso di interrompere la relazione con l'ex fidanzato Kumar Mohit nell'autunno del 2024, ma, come aveva raccontato a Fanpage.it nelle settimane immediatamente successive all'aggressione: "Mi tempestava di messaggi attraverso tutti i canali possibili, non avevo voluto denunciarlo perché pensavo che avesse bisogno di tempo per elaborare la fine della nostra relazione, non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a fare una cosa del genere".

Dopo essere stata accoltellata nel negozio in cui lavorava, Martina è stata sottoposta a delicati interventi chirurgici, mentre Kumar deve ora rispondere all'accusa di tentato omicidio. Il processo continuerà domani, 3 dicembre, proprio nel giorno del compleanno di Martina Voce, con l'audizione dell'imputato. Attesa in settimana la sentenza.