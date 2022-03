Marsala, si cura col veleno delle api ma gliele rubano, l’appello di Andrea: “Aiutatemi a riaverle” Gli sono state rubate le famiglie di api con le quali curava il dolore causato dalla sclerosi multipla, per questo Andrea Licari ha lanciato un appello: “Da solo non posso farcela: aiutatemi a riaverle”

A cura di Chiara Ammendola

Andrea Licari (Facebook)

È soprattutto una storia di solidarietà quella che arriva da Marsala, cittadina in provincia di Trapani, dove vive Andrea Licari, 45 anni, vittima di un furto che ha scosso non solo i suoi concittadini ma l'intera comunità siciliana che si è mobilitata per lui. Le sue api sono state rubate e lui ha lanciato un appello: "Aiutatemi a ritrovarle: sono la mia cura".

Andrea infatti è un apicoltore, una passione la sua nata pian piano e soprattutto dopo la diagnosi, ricevuta nel 2007, di sclerosi multipla: da quel momento infatti qualcosa è cambiato nella sua vita e così ha deciso di accantonare il suo lavoro di informatico in favore di un altro lavoro che gli ha permesso di arrivare ad avere ben 11 famiglie di api. Questi piccoli insetti però non solo una passione, delle amiche ma anche una cura. Il 45enne ex informatico si cura col veleno delle api che gli permette di alleviare il dolore dovuto alla malattia: da qualche tempo infatti è costretto a muoversi sulla sedia a rotelle: "Quindici anni fa mi sono innamorato delle api grazie alla scoperta dell'Apiterapia con il loro veleno – ha raccontato a Il Giornale di Sicilia – oggi, dopo molti anni di sacrifici soprattutto a causa della mia gravissima disabilità, sono diventato anche un esperto apistico e faccio parte del progetto di reintroduzione e di conservazione della nostra nobile sottospecie in Sicilia con l'associazione Allevatori Apis mellifera siciliana".

Lo scorso febbraio, il giorno di San Valentino, qualcuno si è introdotto nel suo terreno a Marsala e ha rubato nove delle 11 famiglie di api. Un furto che ha scosso fortemente Andrea che ha definito il furto "un'azione meschina e vergognosa": "Tutti sanno ormai che sono la mia cura a 360°. Purtroppo da solo non ce la posso fare", ha concluso. Da qui l'appello che ha portato la comunità di Marsala e non solo a mobilitarsi per ricomprare le famiglie di api ad Andrea e a ridargli così il veleno col quale cura la sua malattia.