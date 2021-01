in foto: foto di repertorio

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio a Marsala, in Sicilia, lungo la strada a scorrimento veloce per Birgi. A perdere la vita una giovane mamma di 27 anni, Veronica Di Maggio. Gravissime le condizioni dei due figlioletti della donna, di 2 e 3 anni, mentre l'amica della vittima che era alla guida dell'auto, C.R., di 21 anni, è rimasta ferita fortunatamente in modo non grave e non è in pericolo.

Stando a una prima ricostruzione la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, 4 gennaio. La giovane alla guida dell'auto sulla quale viaggiava anche Veronica Di Maggio, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un camion che giungeva dalla direzione opposta. Nessuno scampo per la 27enne, mentre la 21enne è stata trasportata in ospedale nell’attesa dei risultati dell’alcol test. Uno dei due bambini a bordo della vettura, ricoverati in gravissime condizioni a Palermo, sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo aver infranto il parabrezza. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Marsala, a cui spetterà anche effettuare i rilievi del caso.

Dall'inizio del 2021 Veronica Di Maggio è stata la terza vittima di incidenti stradali. Stamani a Catania una donna di 76 anni, V. P., è deceduta dopo essere stata travolta da un'auto tra le vie Filocomo e Orto dei limoni a Catania. Dai primi rilievi compiuti, sembra che la donna sia stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nella notte tra sabato e domenica, a Mazara del Vallo, a perdere la vita è stato un ragazzo di 16 anni, Flavio Figgini. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando si è verificato lo scontro con una Fiat Cinquecento.