Marco Veronese ucciso a coltellate sotto casa a Collegno, confessa il fidanzato dell’ex moglie della vittima

Ha confessato il fidanzato dell’ex compagna di Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Collegno (Torino). Secondo quanto riferiscono fonti informate a Fanpage.it, l’uomo avrebbe raccontato di aver aspettato Veronese sotto casa per discutere l’affidamento dei figli che la vittima aveva avuto con la ex.

C'è un fermo per la morte di Marco Veronese, l'uomo di 39 anni ucciso a coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre nel Torinese. Il sospettato abiterebbe in un alloggio al secondo piano di uno stabile del quartiere Parella di Torino e ieri pomeriggio i carabinieri hanno perquisito l'appartamento fino a tarda sera. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo legato all'ex compagna della vittima.

Stando a quanto rivelato da fonti investigative a Fanpage.it, il presunto assassino si chiamerebbe Michele Nicastri, classe 1976. Non si conoscono i motivi dietro il delitto: alla base, sempre stando alle prime notizie, ci sarebbero dissidi tra Veronese e l'ex sull'affidamento dei figli.

L'uomo ha confessato il delitto, spiegando di on aver avuto mai intenzione di uccidere Veronese e di averlo aspettato sotto casa per discutere la questione dei figli che il 39enne aveva con l'ex. I due, sempre secondo le prime informazioni, non si conoscevano.

L'attività investigativa ha permesso di arrivare a Nicastri attraverso accertamenti sul suo veicolo. L'uomo sarebbe infatti fuggito a bordo di un mezzo, il cui percorso è stato seguito dagli investigatori grazie all'analisi di centinaia di telecamere di videosorveglianza.

L'uomo aveva accoltellato Veronese in via Sabotino nella notte tra il 22 e il 23 ottobre intorno all'1.30. Si sarebbe presentato incappucciato, secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, ed è poi fuggito dopo aver inferto al 39enne più di 10 coltellate. Veronese era tornato da poco a vivere a Collegno, a casa dei genitori.