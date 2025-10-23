Attualità
video suggerito
video suggerito

Agguato nel torinese: 39enne ucciso a coltellate in strada da un uomo incappucciato, aggressore in fuga

Collegno, notte di sangue in corso Francia: un uomo di 39 anni è stato trovato riverso a terra, ucciso con diverse coltellate. I soccorsi del 118 non hanno potuto salvarlo. L’aggressore, incappucciato, è fuggito a piedi.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia la scorsa notte a Collegno, nel torinese, dove un uomo è stato ucciso a coltellate in strada: a scoprire il corpo, intorno all'1.30, è stata una passante in transito lungo corso Francia all’altezza di via Sabotino.

La donna ha dato l'allarme e nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118 di Azienda Zero con più ambulanze. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la vittima, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali: l’uomo, un 39enne, è morto sul posto.

Le prime indagini dei carabinieri confermano i contorni drammatici dell’episodio: la vittima sarebbe stata colpita più volte con un’arma da taglio. L’aggressore, descritto come un individuo incappucciato, si sarebbe dileguato a piedi subito dopo l’attacco e al momento è ricercato dalle forze dell’ordine.

Leggi anche
Massacrata di botte e abbandonata in casa, la strana aggressione a una 24enne a Trana: c’è un fermo

L’intera area è stata isolata per consentire i rilievi della Scientifica. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile di quella che appare come una brutale esecuzione nel cuore della città.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
cessate il fuoco
a Gaza
Israele vota sì annessione Cisgiordania. Poi riprende i bombardamenti nella Striscia di Gaza
Il medico che ha curato la bimba arrivata da Gaza a Firenze con tumore di 1,5 chili: “Mai vista una massa così"
Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona
Colpita mentre raccoglie olive: la brutale aggressione del colono israeliano contro una donna palestinese
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views