Agguato nel torinese: 39enne ucciso a coltellate in strada da un uomo incappucciato, aggressore in fuga

Collegno, notte di sangue in corso Francia: un uomo di 39 anni è stato trovato riverso a terra, ucciso con diverse coltellate. I soccorsi del 118 non hanno potuto salvarlo. L’aggressore, incappucciato, è fuggito a piedi.

Tragedia la scorsa notte a Collegno, nel torinese, dove un uomo è stato ucciso a coltellate in strada: a scoprire il corpo, intorno all'1.30, è stata una passante in transito lungo corso Francia all’altezza di via Sabotino.

La donna ha dato l'allarme e nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118 di Azienda Zero con più ambulanze. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la vittima, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali: l’uomo, un 39enne, è morto sul posto.

Le prime indagini dei carabinieri confermano i contorni drammatici dell’episodio: la vittima sarebbe stata colpita più volte con un’arma da taglio. L’aggressore, descritto come un individuo incappucciato, si sarebbe dileguato a piedi subito dopo l’attacco e al momento è ricercato dalle forze dell’ordine.

L’intera area è stata isolata per consentire i rilievi della Scientifica. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile di quella che appare come una brutale esecuzione nel cuore della città.