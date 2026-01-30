Mara Favro, stop all’inchiesta: archiviate le indagini per omicidio e occultamento di cadavere

Il Tribunale decreta lo stop alle indagini per la morte di Mara Favro. Disposta l’archiviazione dell’inchiesta partita in seguito alla scomparsa della donna, avvenuta in Val di Susa tra il 7 e l’8 marzo 2024, e al ritrovamento dei resti. Erano indagati il datore di lavoro, Vincenzo Luca Milione, e l’ex collega Cosimo Esposto.

È stata archiviata l'indagine per omicidio e occultamento di cadavere legata alla morte di Mara Favro, la donna sparita nel nulla in Val di Susa tra il 7 e l'8 marzo del 2024. All'archiviazione avanzata dalla Procura si erano opposti i familiari tramite il legale Roberto Saraniti. Secondo l'avvocato non vi erano infatti gli elementi per sostenere la pista del suicidio e aveva presentato alla Procura un elenco di contraddizioni emerse dalle parole degli indagati Vincenzo Luca Milione e Cosimo Esposto. I due, rispettivamente gestore della pizzeria nella quale lavorava la donna ed ex pizzaiolo del locale, erano accusati di omicidio.

