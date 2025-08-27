Mamma trova il figlio 25enne morto in casa e lancia l’allarme: indagini in corso, disposta l’autopsia

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto in casa nel tardo pomeriggio di martedì 26 agosto a Casinina di Sassocorvaro Auditore, nell’Urbinate. La tragica scoperta è stata fatta dalla madre del 25enne, con cui il giovane viveva, che ha lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi. Disposta l’autopsia sul corpo per chiarire le cause del decesso.

Immagine di repertorio

Purtroppo, la richiesta di soccorso della donna è stata inutile: i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Insieme al personale medico sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Sassocorvaro Auditore che indagano sull'accaduto, sono stati subito avviati gli accertamenti del caso.

Il giovane, di cui sono state diffuse soltanto le iniziali, C.R., come già detto, abitava con la madre. Era figlio unico, nato a Urbino, dove la famiglia anni prima si era trasferita dalla Sicilia.

Stando a quanto riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, il 25enne non aveva ancora un impiego stabile. Dopo aver frequentato il liceo artistico di Urbino, si era messo alla ricerca di un lavoro. Era appassionato di musica e skateboard, si legge sul Corriere Adriatico.

Una prima ipotesi sul decesso potrebbe essere quella del malore fulminante, ma nelle scorse ore è stata disposta l'autopsia nel tentativo di fare piena luce sulla causa della morte del 25enne. La notizia, riportano ancora i quotidiani, ha sconvolto la piccola comunità che conosceva bene il giovane e i genitori.

Pochi giorni fa, martedì 19 agosto, un episodio simile era accaduto a Rimini, dove un uomo di 39 anni di origini ucraine era stato trovato morto nella sua abitazione. Anche in questo caso a lanciare l'allarme era stata la mamma, che lo aveva trovato deceduto in soggiorno.

Sul corpo era stata eseguita una prima ispezione cadaverica, ma il medico legale non era stato in grado di determinare con certezza le cause del decesso. Era stata quindi disposta l'autopsia per scongiurare l'ipotesi della morte violenta.