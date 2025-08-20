Entra in casa del figlio e lo trova morto in salotto, mamma lancia l’allarme: disposta autopsia sul corpo

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto dalla madre nella sua abitazione di Rimini. Si indaga sul decesso. Secondo i primi accertamenti, sul cadavere non sarebbero stati trovati segni di morte violenta. L’autopsia sarà eseguita nella giornata di domani, giovedì 21 agosto.

È stato trovato morto in casa dalla madre intorno alle 19 di ieri, martedì 19 agosto, nella sua abitazione di Rimini. La vittima è un 39enne di origini ucraine e le circostanze della sua morte sono oggetto di indagine. L'allarme è stato lanciato dalla mamma, che lo ha trovato deceduto in soggiorno. Sul corpo è stata eseguita una prima ispezione cadaverica, ma il medico legale non sarebbe stato in grado di determinare con certezza le cause del decesso.

Sulla salma sarà effettuata l'autopsia per scongiurare la morte violenta. Il corpo è a disposizione della Procura della Repubblica di Rimini per gli accertamenti post mortem che saranno effettuati domani come da decisione del sostituto procuratore, Luca Bertuzzi.

Sul cadavere non sarebbero stati trovati segni di morte violenta durante i primi accertamenti e il luogo del ritrovamento sarebbe apparso in perfetto ordine ai militari del Nucleo Investigativo. Nelle disponibilità degli inquirenti ci sarebbero anche le immagini delle telecamere poste all'ingresso dell'abitazione.

I filmati serviranno a chiarire cosa sia accaduto nell'appartamento di Rimini prima del ritrovamento della salma. Non sono state diffuse le generalità del 39enne, del quale si conoscono solo le origini ucraine. La madre era solita andarlo a trovare spesso e proprio per questo motivo si sarebbe allarmata quando quest'ultimo non ha risposto al campanello. I soccorsi sono intervenuti poco tempo dopo aver ricevuto la segnalazione della donna, che ha raccontato di essere entrata in casa perché preoccupata per il figlio del quale non aveva notizie da ore. Una volta giunte sul posto, le forze dell'ordine si sono occupate di svolgere tutti i rilievi del caso e la Procura ha disposto gli accertamenti utili ad accertare le dinamiche del decesso. Per l'autopsia bisognerà attendere la giornata di domani.