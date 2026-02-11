“Mamma, quando vado a trovare il mio amico abusano di me”: 56enne arrestato per violenza su minore

Aveva solo 13 anni quando il compagno della madre di uno dei suoi amici ha iniziato ad abusare di lui. I fatti risalgono al 2023 ma sarebbero proseguiti fino al 2025, quando l'adolescente ha trovato finalmente la forza per denunciare la situazione alla madre e al padre. I genitori sono quindi andati subito a sporgere denuncia al Commissariato di Pescia dando il via alle indagini che hanno portato all'arresto di un 56enne.

L'uomo, usando una modalità molto comune tra i pedofili, ha sfruttato regali e favori per circuire il ragazzino amico del figlio della compagna. Una strategia che, come hanno accertato gli inquirenti, il 56enne conosceva bene dato che aveva giù precedenti specifici per abusi su minore che gli erano costati il carcere. Per questo motivo è stato ritenuto concreto il rischio di reiterazione del reato, e l'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento nella casa circondariale di Sollicciano, a Firenze.

Secondo quanto ricostruito, le violenze sarebbero avvenute nella casa che il 56enne condivideva con la madre del suo amico. Il 13 andava lì per cercare il coetaneo per poi trovarsi davanti l'uomo pronto ad abusare di lui. La situazione è proseguita così per anni fino a quando il ragazzino non ha trovato la forza di dire alla famiglia quanto stava succedendo nella sua vita e nei momenti in cui andava a trovare il coetaneo.

Le indagini sono culminate con l'ordinanza disposta dal gip del Tribunale ed eseguita dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Pescia. L'uomo per il momento resterà in carcere.