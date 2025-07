Mamma perde il controllo del camper sull’A22 tra Reggilo e Pegognaga, gravi i due figli di 12 e 14 anni

Immagine di archivio

Un camper è stato coinvolto in un grave incidente sull'autostrada A22 tra i caselli di Reggiolo e Pegognaga in direzione nord nel pomeriggio di giovedì 17 luglio. Sul mezzo viaggiava una famiglia di Prato: alla guida vi era una donna che probabilmente ha perso il controllo del veicolo a causa del sonno. Il marito della conducente stava guidando un'altra vettura ha purtroppo assistito all'incidente dallo specchietto retrovisore.

Nel violento impatto avvenuto al confine tra le province di Reggio Emilia e Mantova, una 14enne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del camper, mentre il fratello 12enne è stato liberato dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco di Guastalla.

I due adolescenti sono stati trasportati dall'elisoccorso al pronto soccorso di Parma e all'ospedale di Baggiovara di Modena. Entrambi sono in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi.

L'incidente ha causato grandi problemi al traffico con oltre 4 chilometri di coda. La famiglia pratese stava andando in vacanza e aveva intenzione di raggiungere la località scelta in camper per un periodo di ferie "on the road". La donna ha però perso il controllo del mezzo mentre percorreva il tratto di strada compreso tra i caselli autostradali di Reggiolo e Pegognaga. Ora la polizia stradale cercherà di accertare le cause dell'uscita di strada. Nel sinistro stradale non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La donna che guidava il camper, sempre secondo quanto finora emerso, sarebbe rimasta illesa dopo l'incidente. I due ad avere la peggio sono stati i due figli adolescenti di 12 e 14 anni. Il primo è rimasto intrappolato tra le lamiere, mentre la 14enne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del camper.