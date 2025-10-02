Mamma e figlia di 4 mesi travolte da un’auto sulle strisce a Vicenza: bimba sbalzata dal passeggino

Il gravissimo incidente si è verificato in via Maganza intorno alle 11.30 di oggi, 2 ottobre. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sul parabrezza, mandandolo in frantumi, mentre la piccola è stata catapultata sull’asfalto.

immagine di repertorio

Una brutta mattinata quella di oggi, giovedì 2 ottobre, sulle strade di Vicenza. Poco dopo le 11.30, una giovane madre stava attraversando la strada in via Maganza spingendo il passeggino con la figlioletta di appena quattro mesi quando è sopraggiunta un’auto che le ha travolte in pieno. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sul parabrezza, mandandolo in frantumi, mentre la piccola è stata catapultata sull’asfalto.

Le conseguenze sono apparse subito gravissime. I primi soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuto il Suem 118 con ambulanza e automedica. La madre, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo. La bambina, rimasta sempre cosciente, ha riportato un trauma cranico; anche lei è ricoverata allo stesso nosocomio, nel reparto di pediatria, sotto costante osservazione medica. Entrambe comunque non sarebbero in pericolo di vita.

La polizia locale ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’investimento: restano da accertare la velocità del veicolo coinvolto e se madre e figlia stessero attraversando sulle strisce pedonali. Una delle ipotesi al vaglio è quella della distrazione del conducente, ma al momento non ci sono certezze definitive.

Leggi anche Decidono di rientrare dalle ferie per curare la figlia, bimba di 8 mesi muore durante la vacanza in Sardegna

Quella di giovedì, come detto, è stata una giornata segnata da più emergenze stradali a Vicenza. Poche ore prima, lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, si erano verificati due incidenti gravi a breve distanza l’uno dall’altro, nei pressi del raccordo con l’A31. I vigili del fuoco, diretti inizialmente verso un primo sinistro in cui un’autovettura era rimasta incastrata sotto un mezzo pesante, sono stati costretti a fermarsi due chilometri prima, dove un altro schianto aveva coinvolto due furgoni.

In questo secondo episodio, uno dei conducenti era rimasto intrappolato nell’abitacolo: è stato necessario estrarlo dalle lamiere e affidarlo al personale del 118, che lo ha trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Terminata questa prima operazione, i pompieri hanno raggiunto anche il luogo del tamponamento più grave, occupandosi della messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

Le operazioni di soccorso lungo l’A4 sono durate oltre due ore e hanno avuto pesanti ripercussioni sul traffico: la circolazione verso Milano è rimasta completamente bloccata fino alla conclusione delle attività.