Mamma e dottoressa nello stesso giorno: Martina discute la tesi e partorisce meno di due ore dopo

Chi pensa che tra incombenze varie e lavoro ha affrontato una giornata frenetica forse dovrebbe ricredersi ascoltando la storia di Martina, 27enne vigilessa salentina diventata dottoressa e neo mamma in meno di due ore. Tutto è accaduto ieri, giovedì 15 gennaio, una data che la donna ricorderà per il resto della sua vita visto che prima ha discusso la tesi di laurea e poco dopo ha dato alla luce il suo primogenito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Una giornata decisamente molto particolare per la 27enne e per nulla prevista. La donna, già in uno stato di gravidanza avanzata, aveva cercato di incastrare tutto e calcolare i tempi, in base alla data presunta del parto, programmando di laurearsi prima di dare al mondo il piccolo per coronare un duro percorso di studi.

Il neonato che teneva in grembo però ha sconvolto tutti i piani rompendo il sacco amniotico proprio il giorno della laurea della mamma. Con la rottura delle acque, Martina è dovuta correre in ospedale dove ha discusso la tesi di laurea a distanza, in video conferenza da un letto di ospedale, e subito dopo è stata portata in sala operatoria per il parto.

Accanto a lei il marito che le ha retto il computer per tutta la discussione, emozionato allo stesso modo. Venti minuti dopo la proclamazione, la 27enne, che è anche vigilessa in Molise, infine è stata sottoposta a Cesareo dando alla luce il suo piccolo per una doppia gioia che pochi potranno provare. "La neomamma e neolaureata ha ringraziato operatori e operatrici del reparto per la collaborazione e la cura: buona vita al piccolo e auguri a mamma e papà" è il messaggio dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

"Il neonato ha rotto il sacco proprio il giorno della laurea di mamma, poi ha pensato bene di mettersi seduto e godersi lo spettacolo in prima fila, assistendo a modo suo la sua mamma tremante" ha raccontato uno dei sanitari, aggiungendo: "Ho visto la neo mamma piangere a dirotto subito dopo la discussione, il marito più emozionato di lei che le reggeva il suo computer, era uno sfogo liberatorio, ma anche di ansia perché dopo poco l'ho accompagnata in sala operatoria per affrontare la seconda prova".