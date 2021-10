Maltempo Sicilia e ciclone Apollo: 80 famiglie isolate ad Augusta. Volontari in gommone salvano bimba Non si ferma il maltempo in Sicilia dove nella zona orientale anche per oggi è prevista un’allerta meteo rossa. Il ciclone Apollo potrebbe lasciare l’isola nelle prossime ore ma i venti e le piogge continuano a registrarsi nella parte orientale della Sicilia. Particolarmente colpito il Siracusano dove nubifragi si sono abbattuti anche nella notte: isolate 80 famiglie ad Augusta dopo l’esondazione del torrente Porcaria.

A cura di Chiara Ammendola

Augusta

Sono almeno 80 le famiglie rimaste isolate ad Augusta a causa dell’esondazione del torrente Porcaria. La pioggia è caduta anche durante la notte in tutta la zona del Siracusano a causa del ciclone Apollo che si è abbattuto sulla Sicilia orientale. Situazione diversa a Catania dove sono stati i forti venti a causare maggiori danni, mentre le piogge per fortuna sono cadute in maniera abbondante ma non intensa. Rovesci anche nel Messinese, dove al momento non sono stati registrati particolari problemi.

Il prefetto di Siracusa: Uscire solo se necessario

Ieri pomeriggio una bimba di 4 anni residente ad ad Agnone Fortezza, zona isolata alla periferia di Augusta, è stata trasportata in ospedale al Muscatello da alcuni volontari che sono intervenuti con un mezzo anfibio. Operazione alla quale ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Di Mare. Il prefetto di Siracusa, Giuseppa Scaduto, ha invitato tutti i cittadini a uscire solo se necessario: "Limitare gli spostamenti ai soli casi di stretta necessità, evitando sempre di sostare in prossimità di zone costiere, sottopassi e corsi d'acqua", l'appello lanciato ieri. La situazione resta comunque in divenire e anche per la giornata di oggi, sabato 30 ottobre, la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta rossa sulla Sicilia orientale e sulla Calabria centrale ionica. Allerta arancione e gialla sui restanti settori di entrambe le regioni. Ci si aspetta dunque che anche nelle prossime ore la pioggia continui a cadere su diverse zone della Sicilia: si tratta degli ultimi effetti causati da ‘Medicane’, l’uragano mediterraneo, che ha colpito anche la zona sud della Calabria. Mentre il ciclone Apollo sembra proseguire il suo cammino spostandosi verso sud-est in mare aperto.

Maltempo Sicilia, domenica 31 ottobre l'arrivo di una nuova perturbazione

La situazione non sembra migliorare nemmeno domani, domenica 31 ottobre, quando sono previste ancora precipitazioni, temporanee schiarite e un ulteriore peggioramento in serata. Se il ciclone Apollo abbandonerà l'isola nel weekend andando in mare aperto verso sud-est, a partire dalla prossima settimana ci sarà l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica con un nuovo peggioramento del tempo nella seconda parte di domenica e poi nuovamente il 1° novembre.