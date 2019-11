La prima domenica di novembre è all'insegna del maltempo. Piogge e temporali caratterizzeranno l’intera giornata, tanto che la Protezione civile ha diramato una allerta meteo in varie Regioni d'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 novembre. È allerta meteo arancione in sei Regioni, allerta gialla in diciassette. L’ondata di maltempo in queste ore sta colpendo tutte le Regioni italiane, con precipitazioni più diffuse e intense al Nord e sui settori tirrenici. Dal mattino di domenica 3 novembre si prevede il persistere di precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana. Attesi anche venti da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, sui settori appenninici di Lombardia ed Emilia Romagna e su Liguria, Toscana, Sardegna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata.

Maltempo, oggi allerta meteo arancione in sei Regioni

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, il Dipartimento della Protezione civile ha valutato per la giornata di oggi domenica 3 novembre allerta arancione sulla Campania, su gran parte del Lazio e su settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Veneto, su settori di Calabria, Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e sui restanti territori di Lazio, Basilicata, Liguria e Sardegna.

Maltempo, piogge e nubifragi domenica sull’Italia

Nel corso della giornata un nuovo vortice atlantico raggiungerà il nostro Paese portando tante piogge, vento, temporali e nubifragi. Già a partire dalla mattinata attesi rovesci intensi su tutto l'arco alpino e le pianure del Nord. Il maltempo insisterà in particolare tra la Liguria e l'alta Toscana dove si verranno a creare le condizioni più pericolose con la possibilità di nubifragi in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua in pochissimo tempo. Non andrà meglio sul resto dei settori tirrenici, col passare delle ore il maltempo raggiungerà velocemente anche il resto del Centro e poi del Sud. Attese forti precipitazioni sotto forma di nubifragi anche a Roma e Napoli specie nella seconda parte di giornata.